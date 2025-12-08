Entre marcas estreantes e consagradas no reality show, "BBB 26" já conta com 14 anunciantes

Ler resumo

Tadeu Schmidt é o apresentador do "BBB 26". Fábio Rocha / Globo,Divulgação

Falta pouco mais de um mês para o início da próxima edição do Big Brother Brasil, e a casa mais vigiada do país já pauta estratégias entre os parceiros comerciais do reality reality show: 14 marcas garantiram presença no BBB 26, distribuídas em 18 cotas comerciais. O programa estreia em 12 de janeiro.

São elas Amstel e McDonald’s, com presença ininterrupta no programa há seis edições consecutivas, Mercado Livre e Ademicon, presentes há quatro edições, CIF, iFood e Electrolux, que participam desde o BBB 24, e Ajinomoto, estreante no BBB 25, formam o time de patrocinadores veteranos. Entre as estreantes, estão Mercado Pago, Betano, TIM e Nivea. Cotas de dinâmicas e segmento já foram fechadas por Mercado Livre, Mercado Pago, Nivea, Nestlé e MRV.

Novidades da edição

Entre as novidades da nova edição do reality show, antes da estreia oficial do programa, os fãs do BBB vão receber uma missão determinante na temporada: escolher todos os participantes do grupo Pipoca por meio de uma dinâmica que ocorrerá simultaneamente por todas as regiões do Brasil. Em cada uma das cinco casas de vidro, distribuídas pelo país, quatro candidatos tentarão conquistar a preferência do público e, assim, assegurar vaga no BBB 26.

Dos quatro, o homem mais votado e a mulher mais votada garantirão vaga no início da disputa pelo prêmio milionário. A escolha desses participantes vai acontecer por meio de votações no gshow.