Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Em Gramado
Encontro com o Rei: como foi a entrevista exclusiva de Roberto Carlos para a RBS TV

Cantor gravou o especial de fim de ano da Globo, pela primeira vez, na Serra; bate-papo vai ao ar no "Jornal Nacional" deste sábado (13)

