Encontro com o Rei: como foi a entrevista exclusiva de Roberto Carlos para a RBS TV

Apresentação de Roberto Carlos, nesta sexta-feira (12), teve duas horas de clássicos e convidados especiais. Porthus Junior / Agencia RBS

Roberto Carlos gravou, pela primeira vez em Gramado, o tradicional especial de fim de ano da Globo nesta sexta-feira (12). Acompanhado da banda do maestro Eduardo Lages e de convidados especiais — Supla, João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém e Sophie Charlotte — o Rei começou a apresentação de duas horas, no Serra Park, às 21h30min.

Antes disso, na quinta-feira (11), o cantor de 84 anos concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter da RBS TV Cristiano Dalcin. O bate-papo está previsto para ir ao ar neste sábado (13), no Jornal Nacional.

Dalcin foi recebido por Roberto Carlos no camarim do Serra Park e conta como foi o bate-papo.

— A entrevista foi muito esperada. A gente veio para ouvir os convidados que estavam aqui, Fafá de Belém, Jorge Ben Jor e Supla. O Roberto seria ouvido quando terminasse o ensaio. Ele falou exclusivamente para o Jornal Nacional. Estava muito entusiasmado, foi simpático — diz o repórter, que só lamenta o fato de não ter tirado uma foto com Roberto, pois não foi autorizado a entrar no camarim com o celular.

Cristiano Dalcin, repórter da RBS TV, entrevistou Roberto Carlos na quinta-feira (11). Moisés costa / RBS TV

Os temas da entrevista

Para a coluna, Dalcin adiantou o que o público vai assistir no JN deste sábado:

— A gente sabe que o Roberto tem muitas manias, os próprios assessores dizem isso. As perguntas são combinadas antes. Primeiro, perguntei sobre Gramado, uma terra que é tradicionalmente do Natal, como é a emoção de fazer o especial por aqui. Ele falou que chegou na cidade à noite, viu Gramado toda iluminada, que aquilo foi emocionante. Depois, falou sobre a questão da Sophie Charlotte, é a terceira que faz o especial ao seu lado. Ele disse que a admira muito como atriz e cantora, que tem uma voz muito doce.

Rei noveleiro

Sabendo que Roberto Carlos é noveleiro, Dalcin puxou conversa sobre Três Graças, trama em que Sophie Charlotte vive a protagonista Gerluce.

— Depois que a gente terminou de gravar, eu conversei um pouquinho de novela com ele. Disse que a novela está boa e que, agora, vão acontecer muitas coisas para agitar a trama, como o roubo da estátua. Além disso, gosta muito de ouvir a música que gravou com Sophie, para aquelas cenas maravilhosas (a canção Proposta, que está na trilha sonora de Três Graças).

Questionado sobre a impressão que vai guardar de Roberto Carlos, Dalcin não titubeia ao responder: