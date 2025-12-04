Em evento gratuito, Vanessa da Mata se apresenta com a Orquestra Theatro São Pedro em Porto Alegre

Porto Alegre recebe mais uma edição do Concerto Comunitário Zaffari de Natal . Neste ano, a tradicional apresentação gratuita ocorre no dia 13 de dezembro, às 20h, no Parque Moinhos de Vento (Parcão), com direção musical do maestro Evandro Matté e direção cênica de Elias da Rosa.

Nomes importantes da cena artística nacional e local vão brilhar ao lado da Orquestra Theatro São Pedro. Entre os destaques, as sopranos Carla Maffioletti e Diana Danieli, além da participação especial do Ballet Vera Bublitz, do Coro de Câmara da PUCRS e do Coral da UFRGS. O espetáculo também contará com uma atração nacional: a cantora Vanessa da Mata, que interpretará alguns de seus maiores sucessos acompanhada pela orquestra.