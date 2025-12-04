Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Concerto de Natal
Notícia

Em evento gratuito, Vanessa da Mata se apresenta com a Orquestra Theatro São Pedro em Porto Alegre

Espetáculo ocorre em dia 13 dezembro no Parque Moinhos de Vento

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS