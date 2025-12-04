Em evento gratuito, Vanessa da Mata se apresenta com a Orquestra Theatro São Pedro em Porto Alegre

Porto Alegre recebe mais uma edição do Concerto Comunitário Zaffari de Natal. Neste ano, a tradicional apresentação gratuita ocorre no dia 13 de dezembro, às 20h, no Parque Moinhos de Vento (Parcão), com direção musical do maestro Evandro Matté e direção cênica de Elias da Rosa.
Nomes importantes da cena artística nacional e local vão brilhar ao lado da Orquestra Theatro São Pedro. Entre os destaques, as sopranos Carla Maffioletti e Diana Danieli, além da participação especial do Ballet Vera Bublitz, do Coro de Câmara da PUCRS e do Coral da UFRGS. O espetáculo também contará com uma atração nacional: a cantora Vanessa da Mata, que interpretará alguns de seus maiores sucessos acompanhada pela orquestra.
No programa, o público poderá apreciar obras de Beethoven, Handel, Puccini e Rossini, músicas natalinas, além de arranjos sinfônicos especialmente preparados para as canções de Vanessa da Mata.
Serviço
- O quê: Concertos Comunitários Zaffari de Natal
- Quando: 13 de dezembro, às 20h
- Onde: Parque Moinhos de Vento (Rua Comendador Caminha, s/n)
- Quanto: entrada franca