Brunna Colossi anuncia gestação do primeiro filho: "Esperávamos por esse momento há alguns anos"

Ao vivo, no "Baita Sábado", Brunna anunciou a gestação de 15 semanas. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O Baita Sábado deste final de semana levou um anúncio muito especial ao público: Brunna Colossi participou da atração da RBS TV, ao vivo, para revelar que está à espera do seu primeiro filho, fruto da união com o jornalista Fábio Almeida.

Com exclusividade para a coluna, a comunicadora do Grupo RBS, que está no ar na Rádio 92 (nos programas Conecte 1ª Edição, Toca Aí e Domingão das Patroas) e à frente do quadro De Casa em Casa, no Baita, conta detalhes desse momento tão aguardado na vida do casal, que está junto há oito anos.

Vocês já planejavam a gestação, que, agora, está com 15 semanas. Como foi receber a notícia da gravidez?

Nós, jornalistas, somos acostumados a informar, a dar notícias, mas certamente essa foi a mais especial e aguardada das nossas vidas. Sonhávamos e esperávamos por esse momento há alguns anos. Nessa caminhada, tivemos nossas lutas, perdas e, então, recebemos a notícia dessa gravidez com cautela, com esperança. Vivemos momentos de apreensão e alegria, até chegar o dia de compartilhar essa felicidade com quem amamos e com todos que torcem por nós.

Qual tem sido o momento mais especial dessa nova fase até agora? Acredito que foi o momento de contar a notícias para nossos pais, irmãos e também quando escutamos o coração do nosso bebê pela primeira vez. Parece que, naquele momento, nosso sonho começava a se tornar realidade. Vimos que, sim, já somos três, nosso amor transbordou!

Fábio e Brunna estão juntos há oito anos. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Pretendem revelar em breve o sexo do bebê?

Com certeza, vamos revelar em breve com a presença da nossa família. Depois, com todos que carinhosamente nos acompanham. Quanto a preferências? Não temos, apenas pedimos a Deus que venha com muita saúde, pois amor já podemos garantir!

O que mais te emociona quando pensa na maternidade?

É a bênção de amar alguém que ainda não conhecemos. É pensar que, a partir de agora, minha vida toda vai ser dedicada a esse amor maior. É saber que vou olhar para esse "serzinho" e saber que ele é o resultado das nossas preces. É ver a vida ganhando um novo sentido e saber que nada é mais importante do que isso.

Tem algo que já sonha em viver com o teu bebê?

Tudo! Quero aproveitar cada fase, cada descoberta. Sei que vou aprender muito mais do que ensinar. Pretendo me tornar alguém melhor e fazer tudo que estiver o ao meu alcance para ser a melhor mãe que eu puder para essa criança.

Pretende compartilhar essa nova fase com o público nas redes sociais?

Claro que sim, pois sempre recebi muito apoio e carinhos dos meus seguidores. Mas será de forma natural e leve, sempre respeitando o meu momento, o do Fábio e, depois, do bebê.