Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Bebê a caminho!
Notícia

Brunna Colossi anuncia gestação do primeiro filho: "Esperávamos por esse momento há alguns anos"

Comunicadora do Grupo RBS falou sobre a nova fase de vida no "Baita Sábado", da RBS TV, neste final de semana

