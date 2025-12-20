Brunna Colossi anuncia gestação do primeiro filho: "Esperávamos por esse momento há alguns anos"

O Baita Sábado deste final de semana levou um anúncio muito especial ao público: Brunna Colossi participou da atração da RBS TV, ao vivo, para revelar que está à espera do seu primeiro filho, fruto da união com o jornalista Fábio Almeida.
Com exclusividade para a coluna, a comunicadora do Grupo RBS, que está no ar na Rádio 92 (nos programas Conecte 1ª Edição, Toca Aí e Domingão das Patroas) e à frente do quadro De Casa em Casa, no Baita, conta detalhes desse momento tão aguardado na vida do casal, que está junto há oito anos.
Vocês já planejavam a gestação, que, agora, está com 15 semanas. Como foi receber a notícia da gravidez?
Nós, jornalistas, somos acostumados a informar, a dar notícias, mas certamente essa foi a mais especial e aguardada das nossas vidas. Sonhávamos e esperávamos por esse momento há alguns anos. Nessa caminhada, tivemos nossas lutas, perdas e, então, recebemos a notícia dessa gravidez com cautela, com esperança. Vivemos momentos de apreensão e alegria, até chegar o dia de compartilhar essa felicidade com quem amamos e com todos que torcem por nós.
Qual tem sido o momento mais especial dessa nova fase até agora? Acredito que foi o momento de contar a notícias para nossos pais, irmãos e também quando escutamos o coração do nosso bebê pela primeira vez. Parece que, naquele momento, nosso sonho começava a se tornar realidade. Vimos que, sim, já somos três, nosso amor transbordou!
Pretendem revelar em breve o sexo do bebê?
Com certeza, vamos revelar em breve com a presença da nossa família. Depois, com todos que carinhosamente nos acompanham. Quanto a preferências? Não temos, apenas pedimos a Deus que venha com muita saúde, pois amor já podemos garantir!
O que mais te emociona quando pensa na maternidade?
É a bênção de amar alguém que ainda não conhecemos. É pensar que, a partir de agora, minha vida toda vai ser dedicada a esse amor maior. É saber que vou olhar para esse "serzinho" e saber que ele é o resultado das nossas preces. É ver a vida ganhando um novo sentido e saber que nada é mais importante do que isso.
Tem algo que já sonha em viver com o teu bebê?
Tudo! Quero aproveitar cada fase, cada descoberta. Sei que vou aprender muito mais do que ensinar. Pretendo me tornar alguém melhor e fazer tudo que estiver o ao meu alcance para ser a melhor mãe que eu puder para essa criança.
Pretende compartilhar essa nova fase com o público nas redes sociais?
Claro que sim, pois sempre recebi muito apoio e carinhos dos meus seguidores. Mas será de forma natural e leve, sempre respeitando o meu momento, o do Fábio e, depois, do bebê.
A gravidez mudou sua perspectiva sobre a profissão ou os projetos futuros?
Como eu já vinha há anos sonhando e esperando esse momento, acho que já me preparei para os próximos passos. Vou tentar manter o equilíbrio para seguir trabalhando com o que amo, agora, com o maior amor da minha vida. E aproveito para dizer que a forma como meus gestores e colegas receberam a notícia foi a mais linda e inspiradora que poderia ter. Me senti leve e acolhida. Sou grata por essa empresa, que me fez conhecer o meu primeiro amor, meu marido, Fábio, e agora, receber o meu maior amor da vida: meu bebê, que está no forninho. Para você que está lendo essa entrevista, peço que tudo o que desejar a mim e ao meu bebê, receba em dobro.