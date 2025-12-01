Anitta antecipa ritmos que farão parte da temporada de pré-carnaval: "Puro suco da festa mais brasileira do mundo"

O EP Ensaios da Anitta chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (4), antecipando os ritmos que farão parte da temporada de pré-carnaval da cantora carioca, com seis músicas inéditas.
— Meu Carnaval é feito de muitos ritmos e influências diferentes, vocês sabem. As novas músicas celebram essa riqueza toda. As batidas vão do funk ao tecnomelody, do piseiro à música eletrônica. Puro suco da festa mais brasileira do mundo — explica Anitta.
Participações
Anitta conta com a participação de Felipe Amorim na faixa inédita Gostosin. Também fará parte da tracklist a parceria com a paraense Viviane Batidão, Só pra Tu.
A equipe da cantora promete lançar novos EPs pré-folia anualmente, sempre somando ao álbum Ensaios da Anitta, lançado originalmente em novembro de 2024. Ou seja, o projeto se tornará um disco carnavalesco, alimentado gradualmente com novidades a cada ano.