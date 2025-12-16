Além de Tadeu Schmidt: quem são os apresentadores da   #RedeBBB

Ler resumo

Tadeu é o apresentador principal do "BBB 26" na Globo. Globo/Fábio Rocha / Divulgação

O time de apresentadores do Big Brother Brasil 26 está escalado: Tadeu Schmidt, o âncora da atração, estará acompanhado do elenco da #RedeBBB, que vai comandar conteúdos exclusivos e mostrar os bastidores do programa que estreia em 12 de janeiro.

Na Globo, Thiago Oliveira, que está no ar no É de Casa, segue à frente dos flashes na programação com os principais acontecimentos da casa.

Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna continuam nos quadros de humor.

Às segundas-feiras, no Multishow, Ana Clara e Ed Gama retornam ao comando do Big Show, programa oficial do BBB no canal. Ed também marca presença no Mesacast BBB, numa conversa ao vivo com convidados para discutir tudo que está rolando dentro e fora da casa.

Já no Globoplay, o Bate-papo BBB continua sendo o espaço para entrevistas quentes com os recém-eliminados. Gil do Vigor e Ceci Ribeiro seguem entrevistando os ex-participantes logo após a saída da casa.