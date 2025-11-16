O cantor Thiaguinho levantou o público em mais um show em Porto Alegre no sábado (15). O Estádio Beira-Rio foi novamente palco da turnê Tardezinha, que comemora 10 anos. Turma do Pagode e Bruno Diegues foram os convidados para a maior roda de samba do país.

Como já é tradição, a BRIO — parceira do Sport Club Internacional na gestão compartilhada do Complexo Beira-Rio — presenteou Thiaguinho com lembranças cheias de significado: além de uma bandeira do RS personalizada com a foto dele, da esposa Carol Peixinho, e do filho Bento, o anfitrião do evento recebeu um kit chimarrão da Termolar.

Emocionado, Thiaguinho lembrou o carinho e o reconhecimento do público gaúcho:

— Aqui foi o primeiro lugar que o público chamou pelo meu nome. Tem música que fez sucesso aqui primeiro e depois estourou no país, então sou sempre muito grato ao público do Rio Grande do Sul.