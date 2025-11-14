Thiaguinho apresenta sua Tardezinha em Porto Alegre: "Sempre subo no palco como se fosse a primeira vez"

Cantor, ao lado de Rafael Zulu e Rafael Liporace, é um dos sócios do projeto. Grupo Prime / Divulgação

Considerada uma das maiores turnês da história da música brasileira, Tardezinha completa 10 anos e passa por Porto Alegre neste sábado (15), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Criado pelos sócios Thiaguinho, Rafael Zulu e Rafael Liporace, em 2005, o projeto já passou por várias cidades brasileiras e destinos internacionais, como Miami, Lisboa e Luanda.

A produção da edição da Capital, que ocorre a partir das 14h, estima que mais de 30 mil pessoas assistirão ao show no palco 360° graus (permite que a plateia fique ao redor da apresentação, garantindo visibilidade total de qualquer ângulo).

A roda de samba comandada por Thiaguinho e sua Banda do Poder, que já reuniu mais de 750 mil pagodeiros até agora, costuma durar mais de cinco horas e conta com participações especiais de estrelas do samba e do pagode. Em 2023, na primeira passagem da Tardezinha pela Capital, os convidados foram Rodriguinho e Mr. Dan.

Com realização do Grupo Prime e promoção da Rádio 92, a expectativa de casa cheia, em uma tarde ensolarada, faz bater mais forte o coração do anfitrião da festa.

— Eu não vejo a hora de encontrar com o público porto-alegrense. Que maravilha vai ser fazer pagode para esse povo que eu tanto amo. Uma expectativa gigante para escrever mais um capítulo da nossa história. A Tardezinha tinha que passar por essa cidade tão especial. Espero vocês com bastante energia, porque vai ter muito pagode, hein?" Nos vemos na Poderosa — celebra Thiaguinho.

A seguir, confira a entrevista exclusiva com o cantor, que, além de estar completamente envolvido nas comemorações de 10 anos da Tardezinha, se tornou pai neste ano: o pequeno Bento, fruto da união com Carol Peixinho, nasceu em 19 de setembro.

O que faz a Tardezinha ser mais do que um show?

A Tardezinha nasceu sem a pretensão de ser esse evento gigante que é hoje. Ela nasceu de uma vontade de fazer uma festa entre amigos. E acho que o que faz ser diferente é exatamente isso: não é um show meu, é um encontro com meus fãs, amigos e pessoas apaixonadas por pagode. É um momento pra curtir e celebrar a amizade de quem te acompanhou e construir memórias. Não é só para assistir a um show, é para fazer parte dele.

Tem algum momento do show que só você sente no palco e o público nem imagina?

Eu sempre subo no palco como se fosse a primeira vez, para entregar o meu melhor. Sabe aqueles segundinhos antes de pisar no palco? Que eu tô ouvindo a introdução da música, ouvindo o Zulu me chamar e a galera aumentando o volume? Ali, o coração parece que vai sair pela boca. É uma mistura de gratidão, ansiedade boa e de pensar: "Meu Deus, obrigado por me deixar viver isso mais uma vez".

O que você quer que seu filho entenda sobre quem é o Thiaguinho ao ouvir suas músicas?

Quero que o Bento perceba que o pai dele acredita muito no amor. Sou um privilegiado por viver do que eu amo fazer. Faço pelas pessoas que me cercam, pela nossa família e por mim, claro. Que ele sinta a alegria e a leveza que eu sempre tentei passar, e acima de tudo, a gratidão.

