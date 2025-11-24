Saiba quem vai cantar com Roberto Carlos em Gramado

Gramado vai receber, pela primeira vez, o especial de final de ano de Roberto Carlos. Na edição que vai ao ar no dia 23 de dezembro, o Especial Roberto Carlos – Noite Feliz receberá diversos convidados ilustres.

A gravação ocorrerá em 12 de dezembro, no Serra Park.



Em um show repleto de emoção e nostalgia, Roberto Carlos vai se unir a Fafá de Belém e Jorge Ben Jor, além de protagonizar duetos inéditos com João Gomes e Supla, valorizando a diversidade de estilos musicais, marca registrada do Especial.



O Rei também vai repetir o encontro com a atriz Sophie Charlotte, que gravou, neste mês, com o cantor a canção Proposta, tema do romance entre sua personagem, Gerluce, e Paulinho (Romulo Estrela) em Três Graças.