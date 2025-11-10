Neto Fagundes será DJ convidado em festa no Bar Ocidente: "Muita coisa dançante"

Em 22 de novembro, no Bar Ocidente, em Porto Alegre, o público vai ter a oportunidade de curtir o "lado B" de Neto Fagundes. O músico nativista e apresentador do Galpão Crioulo, da RBS TV, será o DJ convidado de mais uma edição da Baila Comigo, festa comandada por Katia Suman e Bruno Suman.
Personalidade conhecida da cena artística gaúcha, Neto, que é frequentador da Baila, vai mostrar seu gosto musical além do nativismo. Ao lado de Katia, promete tocar música brasileira; já em parceria com Bruno, a pegada é pop e rock internacional.
— Foi sempre um grande sonho. Eu morava em Alegrete ainda, a gente brincava de gravar fita-cassete e ficar tocando as músicas que gostava com os amigos. Aquilo ali sempre funcionou, mas nunca alguém me convidou para fazer isso. E aí, conversando com a Katia, ela disse que pensou em me convidar para fazer a Baila Comigo — conta Neto, que explica como vai montar suas playlists:
— Eu vou tocar na parte com ela (Katia). É mais pop, mais popular, só música brasileira. Obviamente, muita coisa dançante, né? Do nosso pop. E quando eu for para o palco com o Bruno, vai ser uma coisa mais rock brasileiro. Vou fazer uma participação com ele tocando as bandas de rock que eu gosto, gaúchas e nacionais, que eu gosto de escutar quando eu vou a algum lugar. Vai ser muito divertido.
Serviço
- O quê: Baila Comigo
- Quando: 22 de novembro (sábado), das 19h às 23 horas
- Onde: Bar Ocidente (João Telles, 960), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos antecipados, a partir de R$ 40, disponíveis no site Sympla e na bilheteria, no dia da festa, a partir das 19h