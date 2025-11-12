Kim Kardashian é flagrada no Rio de Janeiro usando Havaianas

No Rio, look despojado de Kim chamou a atenção do público. Roberto Filho / Divulgação

A empresária norte-americana Kim Kardashian foi fotografada deixando o hotel em que se hospedou, no Rio de Janeiro, usando um item bem brasileiro: chinelos da marca Havaianas nesta quarta-feira (12).

A famosa veio ao Brasil para participar da divulgação da série do Disney+ Tudo É Justo (All’s Fair), da qual é uma das protagonistas e produtora, e apostou nas clássicas sandálias Havaianas Brasil Logo.

Leia Mais Em nova série da Netflix, Juliana Paes aparece com look de marca gaúcha

Segundo o Lyst Index, relatório trimestral da plataforma global de buscas de moda Lyst, o modelo Havaianas Top foi eleito o produto de moda mais desejado do mundo no ranking referente ao terceiro trimestre de 2025, à frente de peças de marcas de luxo como Saint Laurent, The Row e Nike. Havaianas é uma marca de chinelos original do Brasil, criada em 1962.

Hospedada no Copacabana Palace, Kim compartilhou fotos da passagem pelo Brasil em seu perfil do Instagram. Ela posou na varanda do hotel e ao lado de Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash, suas parceiras na série.