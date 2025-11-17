"Guerreiros do Sol" é finalista de premiação do entretenimento mundial

A novela Guerreiros do Sol , do Globoplay, é finalista da categoria Melhor Telenovela do Rose d’Or Awards, uma das mais importantes premiações do entretenimento mundial. Organizado pelo European Broadcasting Union, a cerimônia de premiação ocorre em Londres, no dia 1º de dezembro.

A trama

Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, Guerreiros do Sol é inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e gira em torno de Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que, ao se apaixonarem, se tornam um dos casais de cangaceiros mais famosos da história.

— Estamos muitíssimo felizes pela indicação ao Rose D’or, um prêmio importante que tem um olhar sensível e plural sobre os conteúdos audiovisuais de todo o mundo. ‘Guerreiros do Sol’ é uma história de amor genuína que só poderia se passar na geografia do Sertão do Brasil, mas que também lança luz sobre temas universais, como o embate entre o arcaico e o moderno — celebre George Moura.



A Globo já ganhou o prêmio de Melhor Telenovela no Rose d’Or Awards com Órfãos da Terra (2018) e já foi finalista em outras três oportunidades: com a novela Todas as Flores (2022), do Globoplay, Pantanal (2022) e Bom Sucesso (2019).