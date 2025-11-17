Falando de amor, Whindersson Nunes lança seu primeiro álbum de estúdio: "Quis trazer isso de um jeito maduro"

Whindersson lança disco com oito faixas. Allison Valentim / Divulgação

Whindersson Nunes já é um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, soma mais de 120 milhões de seguidores nas redes sociais e, agora, disponibiliza nas plataformas digitais (com distribuição da ONErpm) Se Eu Sofresse em 1985, seu primeiro álbum de estúdio.

O projeto marca a estreia do artista sob seu próprio nome, após uma experiência musical com o pseudônimo Lil Whind. Com referências que misturam pop e rock e presença de sintetizadores inspirados na estética musical dos anos 1980, o álbum tem oito faixas.