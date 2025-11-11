Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Entrevista
Notícia

Fábio de Luca, de "Êta Mundo Melhor!", estreia comédia espírita em Porto Alegre

Ator, que estará em cartaz na Capital com a peça "60 Minutos para Morrer", neste domingo (16), fala sobre sua espiritualidade, a revolução que o streaming causou no audiovisual e escolhas na carreira

