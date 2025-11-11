Fábio de Luca, de "Êta Mundo Melhor!", estreia comédia espírita em Porto Alegre

Fábio de Luca é o detetive Sabiá em "Êta Mundo Melhor!". Divulgação / Divulgação

O ator Fábio de Luca, conhecido por interpretar o detetive Sabiá em Êta Mundo Melhor!, na Globo, e por sua atuação no canal Porta dos Fundos, no YouTube, traz a Porto Alegre a comédia espírita 60 Minutos para Morrer, da Cia Amigos da Luz, do Rio de Janeiro, grupo reconhecido nacionalmente por unir humor e espiritismo em suas produções teatrais e audiovisuais.

A apresentação ocorre neste domingo (16), às 20h30min, encerrando a programação da 13ª Mostra de Teatro Espírita, no Teatro da Amrigs.

A peça

Estreando na Capital, o espetáculo mistura humor, suspense e reflexão para falar sobre a finitude da vida e o valor do tempo. Na trama, um guru de autoajuda e um motorista de aplicativo despertam em um local desconhecido e precisam escapar de uma armadilha criada por um "fã" misterioso.

Enquanto o relógio no palco marca o tempo que lhes resta, os personagens — interpretados por Fábio de Luca e Alex Móczy— ficam diante de dilemas espirituais e existenciais que provocam o público a pensar sobre suas próprias escolhas.

Bate-papo

A seguir confira e entrevista exclusiva com Fábio de Luca, que fala sobre espiritualidade, a revolução que o streaming causou no audiovisual e escolhas na carreira.

60 Minutos para Morrer é uma comédia espírita que nos provoca a pensar sobre a finitude da vida. Os espectadores te abordaram para compartilhar suas reflexões?

Sim! Aliás, essa é uma das coisas mais legais de trabalhar com teatro, principalmente quando o tema tem esse potencial de ressoar de verdade com o público: a troca depois da peça. Já começa lá no teatro, pessoalmente, quando, ao final da peça, vamos cumprimentar o público na saída. Muitos dividem conosco suas impressões sobre a peça, nos contam como o espetáculo os tocou e até experiências pessoais que dialogam com o tema. E, depois, é comum que essa troca valiosa continue pelas nossas redes sociais.

O público conhece seu envolvimento com a companhia teatral Amigos da Luz, o espiritismo e o candomblé. De que forma a espiritualidade influencia sua vida?

Influencia tanto que acho que nem é mas influência, é parte de quem eu sou. Uma parte enorme! Tá no jeito que eu entendo o mundo, nos meus trabalhos, nas minhas escolhas. Conheci o espiritismo ainda adolescente, quando o Livro dos Espíritos (de Allan Kardec) veio parar na minha mão com as perguntas e respostas que eu me fazia o tempo todo: de onde viemos, para onde vamos, o que somos afinal? A doutrina espírita acabou virando então minha filosofia de vida. Já com o candomblé, eu convivo desde que me entendo por gente, por que passei boa parte da infância com parentes que são dessa religião. Era uma criança de terreiro, e o encanto pelos orixás e sua cultura vibrante cresceram comigo. Me iniciei em 2001. Então, pra mim, essas duas vivências se complementam: o espiritismo me trás uma base filosófica, existencial, já o candomblé me conecta com uma fonte de força vital inesgotável, com a minha essência mais profunda, com o axé!

Com a peça em cartaz e no ar em Êta Mundo Melhor!, como concilia a agenda para se dedicar às produções?

É uma loucura! Mas uma loucura boa. A agenda fica apertada mesmo, mas eu amo os dois trabalhos, então tudo acaba virando combustível: a energia do palco alimenta a TV, e a da TV fortalece o teatro. É um privilégio imenso trabalhar com o que a gente ama.

Sua carreira na comédia ganhou muita visibilidade em canais no YouTube, como o Parafernalha e o Porta dos Fundos. Como avalia a importância do streaming na produção audiovisual?

O streaming foi uma revolução, sem dúvida. Ele democratizou o acesso tanto para quem produz quanto para quem consome conteúdo. Antes, você dependia da TV aberta pra ter visibilidade, e isso tinha um filtro muito específico. Dependia muito de onde você vinha, da sua rede de contatos (ou falta dela) para surgirem boas oportunidades. E se produzir de maneira independente era impensável. Aí chega o YouTube abrindo um caminho gigante para a gente experimentar, criar sem precisar de grandes estruturas e chegar direto no público. Foi assim no Parafernalha e no Porta dos Fundos, que começaram como projetos independentes e viraram fenômenos justamente porque o streaming permitiu essa liberdade criativa e essa conexão direta com quem assiste.

