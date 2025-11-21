Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Unindo forças
Notícia

Estrelas da nova geração do forró e do sertanejo, Nattan e Zé Felipe lançam parceria

A música é a primeira prévia de "Nattan in Vegas", novo projeto audiovisual do cantor cearense

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS