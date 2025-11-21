Estrelas da nova geração do forró e do sertanejo, Nattan e Zé Felipe lançam parceria

Música “Homem É Homem, Moleque É Moleque” une sertanejo, pop e beats atuais Iris Alves / Divulgação

O cantor Nattan, atração confirmada no Universo Alegria 2025, que ocorre em 6 de dezembro, em Porto Alegre, lança parceria inédita com Zé Felipe em Homem É Homem, Moleque É Moleque, faixa que chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira.

A música é a primeira prévia de Nattan in Vegas, projeto audiovisual que será registrado no dia 30 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Unindo forças com Zé Felipe, Nattan apresenta um som vibrante que mistura sertanejo, pop e elementos contemporâneos, mantendo a identidade dos dois artistas em uma combinação que promete dominar playlists e conquistar públicos diversos.

Potencial de hit

A faixa traz uma narrativa leve, direta e emocional sobre um cara que escolhe presença, cuidado e verdade em um relacionamento. Em contraste com a vibe rasa apresentada no início da letra, o protagonista se afirma como alguém que quer construir algo real. Com refrão marcante, beats modernos e um toque romântico, o single nasce com forte potencial para playlists de sertanejo, piseiro, pop nacional e moods animados.

O feat nasceu da amizade entre Nattan e Zé Felipe, que já buscavam a música certa para dividir os vocais.

— Eu e o Zé já queríamos gravar juntos há um tempo, mas a gente esperava a música certa. Quando ouvi Homem É Homem, Moleque É Moleque, na hora, senti que era essa. Ela tem força, tem verdade e combina muito com o clima do Nattan in Vegas. Tô feliz demais com esse encontro e com tudo o que esse projeto ainda vai entregar — diz Nattan.

“Bagunça boa”

Zé Felipe também celebra a parceria e destaca a sintonia dos dois dentro e fora do estúdio: