De volta ao Grupo RBS, Fábio Codevilla é o novo comunicador da 102.3

Comunicador tem trajetória de 17 anos no rádio. Luísa Roman / Agencia RBS

Reforçando seu time de comunicadores, a 102.3 anuncia a chegada do jornalista Fábio Codevilla. Com uma trajetória de 17 anos atuando em rádio e experiência em curadoria e montagem de repertório musical, o comunicador assume, a partir desta terça-feira (11), o comando dos programas Discorama (11h), Soft Hits (12h) e 102 Pop Rock (14h). Ao lado de Sara Bodowsky, Codevilla também irá apresentar o Roteiro da Sara (13h).

Por quase duas décadas, em diferentes momentos, Codevilla trabalhou no Grupo RBS como comunicador, coordenador de programação e gestor de conteúdo nas rádios Atlântida e na própria 102.3, quando ainda era Itapema.

— Tem sido difícil descrever o sentimento de voltar à rádio que faz parte da minha história profissional e afetiva depois de tantos anos. Reviver memórias, reencontrar amigos, colegas e, claro, o microfone. É uma felicidade enorme estar de volta e saber que novas histórias serão contadas e compartilhadas com a melhor trilha sonora que se poderia ter — destaca o jornalista.