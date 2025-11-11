Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Nas ondas do rádio
Notícia

De volta ao Grupo RBS, Fábio Codevilla é o novo comunicador da 102.3

Jornalista apresentará os programas "Discorama", "Soft Hits", "102 Pop Rock" e "Roteiro da Sara"

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS