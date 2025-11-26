Conectada ao universo infantil, cantora Ana Castela lança sua boneca oficial

Uma boneca oficial de Ana Castela chega ao mercado para reforçar a conexão da cantora com o público infantil. Lançado pela Novabrink, o brinquedo tem 55 centímetros de altura e figurino completo, incluindo chapéu, botas e tatuagens adesivas, traduzindo o estilo da Boiadeira, que tem mais de 22,5 milhões de seguidores no Instagram.
— Ver minha própria boneca ganhar vida é uma emoção enorme! Fico muito feliz em saber que as crianças vão poder brincar, cantar e criar histórias junto comigo. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, do chapéu às botas, para que a boneca tivesse a minha cara e levasse um pedacinho do meu mundo para a casa de cada fã. Espero que ela inspire muitas crianças a sonharem alto e acreditarem no seu próprio brilho — diz Ana, que se apresenta em Canoas, neste sábado (29), no evento Viva Hits Festival.
— A Ana Castela é um fenômeno cultural no Brasil. Para se ter uma ideia, no ano passado, registramos quase 10 buscas por minuto pelo termo "Ana Castela" em nosso marketplace —explica Tulio Landin, diretor Sênior de Marketplace do Mercado Livre, que apresenta o produto antes de outros pontos de venda iniciarem a comercialização da boneca.