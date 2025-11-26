Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Conectada ao universo infantil, cantora Ana Castela lança sua boneca oficial

Brinquedo tem 55 centímetros e figurino completo, incluindo chapéu, botas e tatuagens adesivas, marcas registradas da Boiadeira

