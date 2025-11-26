Conectada ao universo infantil, cantora Ana Castela lança sua boneca oficial

Boneca da Ana Castela chega ao mercado neste mês. Divulgação / Divulgação

Uma boneca oficial de Ana Castela chega ao mercado para reforçar a conexão da cantora com o público infantil. Lançado pela Novabrink, o brinquedo tem 55 centímetros de altura e figurino completo, incluindo chapéu, botas e tatuagens adesivas, traduzindo o estilo da Boiadeira, que tem mais de 22,5 milhões de seguidores no Instagram.

— Ver minha própria boneca ganhar vida é uma emoção enorme! Fico muito feliz em saber que as crianças vão poder brincar, cantar e criar histórias junto comigo. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, do chapéu às botas, para que a boneca tivesse a minha cara e levasse um pedacinho do meu mundo para a casa de cada fã. Espero que ela inspire muitas crianças a sonharem alto e acreditarem no seu próprio brilho — diz Ana, que se apresenta em Canoas, neste sábado (29), no evento Viva Hits Festival.

