Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Hip-hop gaúcho
Com mais de três décadas de trajetória, Da Guedes lança trabalho inédito "Du Bom" com videoclipe cinematográfico

Nas plataformas digitais, a faixa estreia nesta sexta-feira; o vídeo, no YouTube, chega em 5 de dezembro

