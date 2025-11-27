Com mais de três décadas de trajetória, Da Guedes lança trabalho inédito "Du Bom" com videoclipe cinematográfico

Baze, DJ Deeley, Nitro Di, Bira Mattos e Spaw são os integrantes do grupo Da Guedes. Felipe Germano / Divulgação

Já são mais de três décadas de trajetória, mas o grupo Da Guedes não perde o fôlego: lança, nesta sexta-feira (28), o o single Du Bom em todas as plataformas digitais.

A faixa é assinada por Baze, Nitro Di, DJ Deeley, Spaw e Bira Mattos, com produção, mix e master do produtor guineense Diima. A gravação foi feita no estúdio Nitrosfera.

Na sequência, em 5 de dezembro, a turma apresenta o videoclipe da música, que estreia no canal oficial do Da Guedes no YouTube. Segundo a turma, o produto audiovisual "tem qualidade cinematográfica", com produção da Caixa Preta Filmes e direção de Diogo Santoro.

E a comemoração da nova etapa da carreira será no palco do Opinião, no dia 12 de dezembro, em Porto Alegre, no show show Boom Rap – Da Guedes.

Desde 1993 na estrada

A trajetória do Da Guedes começou em 1993, em Porto Alegre. Após dividir o palco com grandes nomes da música brasileira, o grupo lançou, em 1997, a demo A Casa Ñ Cai, que chamou atenção da gravadora Trama. O primeiro álbum oficial, Cinco Elementos (1999), produzido por DJ HUM, apresentou hits que se tornaram hinos da cena, como Minha Cultura, Poa, Isso É Brasil e Vê se Muda.

Em 2002, a banda lançou o elogiado Morro Seco Mas Não Me Entrego, pela Orbeat Music. O disco emplacou faixas como Bem Nessa, Fração e Dr. Destino.

O terceiro álbum, DG vs a Luz Falsa que Hipnotiza o Bobo (2004), trouxe destaques como Jogo da Vida, Tempo Passa e Jornada. Em 2009, o DVD Da Guedes Acústico reuniu clássicos da discografia e apresentou inéditas, como Batmacumba e Não Vamos se Abalar, com participações especiais de Thaíde, Nitro Di, Lica Tito, Prego, Spawn e a banda africana Seven Lox.

Após um período sem lançamentos autorais, o grupo retomou a produção criativa em 2023, ano em que celebrou 30 anos, com shows no Brasil e na Europa. Em 2024, apresentou Hardcore, a primeira faixa inédita desde o Da Guedes Acústico.

