Cantora gaúcha lança música sobre violência contra as mulheres: "Nasceu de um lugar de dor"

A cantora e compositora Daii, uma das vozes da nova cena pop gaúcha, escolheu o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, nesta terça-feira (25), para marcar o lançamento do single Espelho.

Para a artista, a divulgação da faixa nesta data é um ato simbólico de resistência e conscientização. A canção fala sobre um relacionamento abusivo, resgate da autoestima e reencontro com a própria identidade.

— Essa música nasceu de um lugar de dor, mas também de reencontro. Ela fala sobre olhar para o espelho e reconhecer quem você é depois de se libertar de algo que te apagava — conta Daii.

Nome forte na produção

Com produção de Martin Mendonça (guitarrista, produtor musical e integrante da banda da cantora Pitty), Espelho é um pop com nuances de rock alternativo. O videoclipe tem direção de Dhi Lourenci.

O lançamento integra o EP Do Outro Lado do Medo, projeto autoral que começou em 2023 e que já revelou os singles Vem Cá e Não Vá Embora, este último ultrapassando 200 mil visualizações no YouTube.