Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

"Quem matou?" mais famoso do Brasil
Tem toque gaúcho no figurino que Odete Roitman usa na sequência icônica de sua morte

Personagem, interpretada por Deborah Bloch, será assassinada no capítulo desta segunda-feira (6) em "Vale Tudo"

