Tem toque gaúcho no figurino que Odete Roitman usa na sequência icônica de sua morte

O figurino que Debora Bloch usa na sequência em que a vilã Odete Roitman é assassinada a tiros em Vale Tudo foi inspirado na roupa que Beatriz Segall (1926 — 2018) usou na versão original. No remake da trama, a morte da vilã vai ao ar nesta segunda-feira (06).
— É mais um fun service (elementos intencionalmente incluídos na narrativa) da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram a versão de 1988 — comenta Marie Salles, figurinista da novela.
Sapato gaúcho
E tem detalhe gaúcho no look de Odete: o sapato foi feito com exclusividade pela marca Vera Roloff, de Gramado.
— A gente desenvolveu sapatos exclusivos para Odete. Foram feitos quatro pares, em peles nobres, nos tons de preto, azul-marinho e marrom. Ela usou muito durante toda a trama, mas, para sequência da morte, o escolhido foi o marrom — conta a jornalista e curadora de estilo gaúcha Karina Chaves, que colaborou para a concepção do figurino de Vale Tudo.