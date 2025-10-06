Tem toque gaúcho no figurino que Odete Roitman usa na sequência icônica de sua morte

Odete Roitman (Debora Bloch) dá adeus a "Vale Tudo" em grande estilo. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

O figurino que Debora Bloch usa na sequência em que a vilã Odete Roitman é assassinada a tiros em Vale Tudo foi inspirado na roupa que Beatriz Segall (1926 — 2018) usou na versão original. No remake da trama, a morte da vilã vai ao ar nesta segunda-feira (06).

— É mais um fun service (elementos intencionalmente incluídos na narrativa) da novela. A gente quis fazer uma homenagem à Beatriz, à figurinista e às pessoas que assistiram a versão de 1988 — comenta Marie Salles, figurinista da novela.

Sapato gaúcho

E tem detalhe gaúcho no look de Odete: o sapato foi feito com exclusividade pela marca Vera Roloff, de Gramado.