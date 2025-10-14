RBS TV lança campanha que valoriza o entretenimento e anuncia novidades no elenco

De pé, da esquerda para a direita, Amanda Souza, Diogo Carvalho, Lela Zaniol e Marck B Cruz; sentados, Neto Fagundes, Sara Bodowsky, Cris Silva, Giulia Perachi, Antônio Costaguta e Brunna Colossi. Edu Defferrari / Divulgação

Ancorada pelo conceito "Tudo que te faz feliz é bem pra ti", está no ar uma nova campanha da RBS TV, que valoriza o entretenimento e anuncia novidades no elenco de comunicadores. O filme publicitário foi exibido com exclusividade no sábado (11), no Jornal do Almoço, e seguirá no ar até o final do ano.

As novidades ficam por conta da chegada dos comunicadores Antônio Costaguta, o El Topador, e Brunna Colossi, apresentadora da 92. Na tela da RBS TV, El Topador comandará, a partir de 8 de novembro, Tempo Bueno — atração dedicada à gastronomia e à cultura gaúcha —, enquanto Brunna estreia no dia 25 de outubro o quadro De Casa em Casa, no programa Baita Sábado.

Elenco diverso

Além de apresentar os novos comunicadores, com tom leve e divertido, levando o clima dos bastidores ao público, a campanha celebra a força do elenco da casa, formado por Amanda Souza, Cris Silva, Diogo Carvalho, Giulia Perachi, Lela Zaniol, Marck B Cruz, Neto Fagundes e Sara Bodowsky.