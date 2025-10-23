Quem são os gaúchos no elenco de "Três Graças"

Gabriela é natural de Porto Alegre; Juliano, de Pelotas. Edu Lopes / Felipe Menezes / Divulgação

Dois gaúchos bem conhecidos na TV aberta integram o elenco de Três Graças, novela das nove da Globo que estreou no dia 20 de outubro: os atores Gabriela Medvedovski, natural de Porto Alegre, e Juliano Cazarré, de Pelotas. Além dos veteranos, o ator mirim Davi Luis Flores, 11 anos, é de Porto Alegre.

Gabi, que protagonizou Malhação — Viva a Diferença (2017) e Nos Tempos do Imperador (2021), interpreta Juquinha na trama assinada por Aguinaldo Silva, estagiária de Paulinho Reitz (Romulo Estrela) na delegacia.

No evento de lançamento de Três Graças, em 7 de outubro, a gaúcha contou detalhes, com exclusividade para a coluna, sobre sua nova personagem.

— Juquinha é o apelido dela. O nome da personagem é Eduarda, mas, na delegacia, foi apelidada de Juquinha, que pode ser até um pouco pejorativo, mas ela encara de frente, assume. Ela está saindo da Academia de Polícia e começando a vida profissional na Polícia Civil de São Paulo — explica a atriz, que também detalhou sua preparação para interpretar o papel:

— Primeiro, eu fui na Academia de Polícia para conhecer um pouquinho do complexo. Depois, fui conhecer as delegacias. Então teve um delegado, muito querido, Beto Arruda, que é do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), aqui de São Paulo, que me levou para conhecer as delegacias. Conheci vários delegados, os investigadores. Foi muito importante para ter o contato direto com aquele ambiente, para sentir o cheiro, as cores, a energia e conseguir trazer isso para a nossa realidade, para a nossa delegacia. Fiz aulas de defesa pessoal para mulheres e jiu-jitsu.

Além disso, a porto-alegrense também repaginou o visual:

— Pela primeira vez, pintei meu cabelo na vida. Agora, eu sou ruiva. E eu não sei se eu quero voltar a ser morena, sabe? Eu tô apaixonada. Agora, me identifico como ruiva (risos).

Sequência de novelas

Já Juliano ostenta uma sequência de novelas na Globo. Só nos últimos anos, participou de duas tramas das nove, Amor de Mãe (2019) e Pantanal (2022), e duas das sete, Fuzuê (2023) e Volta por Cima (2024). Em Três Graças, o pelotense — que não estava presente no lançamento do folhetim — será Jorginho Ninja, ex-chefe do tráfico da Chacrinha.

Na cadeia, conheceu o pastor Albérico (Enrique Diaz) e acabou se convertendo à fé cristã. No passado, engravidou Gerluce (Sophie Charlotte), mas nunca teve contato com a filha Joélly (Alana Cabral). Gerluce, por sua vez, nunca revelou para a guria quem é o pai.