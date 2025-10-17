Quem é Gabrielzinho, cantor e compositor gaúcho que emplaca sucessos com Dilsinho e Menos É Mais

Compositor consagrado, Gabrielzinho busca reconhecimento também nos palcos. Divulgação / Divulgação

Natural de Gravataí, na Região Metropolitana, Gabrielzinho é um dos principais compositores da nova geração do pagode. Suas letras viraram sucesso nas vozes de grandes nomes da música, como Thiaguinho, Léo Santana, Belo, Péricles, Menos É Mais, Sorriso Maroto e Ferrugem, entre outros.

Em turnê nacional, o artista está de passagem pelo Rio Grande do Sul para uma série de shows e divulgações de sua nova música de trabalho, Vagabundo de Sorte, que está na programação da Rádio 92.

— Quando a gente fez a música com o Dilsinho, imaginei que ele gravaria. Como não gravou, eu gravei. Chamei o Gamadinho para participar, um superparceiro. Foi muito maneiro, estamos colhendo os frutos do nosso esforço — conta Gabriel, que reforça seu entusiasmo com a cena pagodeira nacional:

— A aceitação da minha caminhada está sendo muito positiva. O pagode nunca saiu de cena, mas sinto que está com um pouco mais de luz neste momento, com mais pessoas ouvindo os novos grupos que estão surgindo e fortalecendo quem já estava no cenário.

Trajetória

O artista, 28 anos, começou a curtir samba e MPB ainda criança, influenciado pelo avô, apaixonado pelos ritmos. Aos 15 anos, já ministrava aulas de música na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Gravataí. Paralelamente a isso, começou a usar as redes sociais para divulgar seu trabalho: passou a publicar, em seu perfil no Instagram, três composições inéditas por semana, até completar cem músicas. A iniciativa chamou a atenção de artistas e produtores de todo o país.

— A partir daí, com o apoio de páginas de pagode no Instagram, os grupos foram se aproximando, a gente foi trocando contatos e, graças a Deus, as músicas estão aí bem posicionadas — diz o músico.

Em 2023, gravou seu primeiro audiovisual, em Uberlândia (MG), que revelou o hit O Game, em parceria com o grupo Kamisa 10. O sucesso rendeu mais de 10 milhões de streams e despertou o interesse da Sony Music, que contratou o artista no final daquele ano.

Já em 2024, veio o segundo DVD, No Corre, com participações especiais de Suel, Lucas Morato e Turma do Pagode. O destaque ficou para a canção Ex que Pega Ex.

Lançamentos

Hoje em dia, o cantor e compositor investe na faixa Vagabundo de Sorte. A parceria com Dilsinho, gravada com a participação de Gamadinho, conquistou espaço nas rádios de todo o Brasil e cresce nas plataformas digitais, o que consolida a base de mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify.