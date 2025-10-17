Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Nova geração do pagode
Notícia

Quem é Gabrielzinho, cantor e compositor gaúcho que emplaca sucessos com Dilsinho e Menos É Mais

Em turnê nacional, o artista, que mora no Rio de Janeiro, está de passagem pelo Rio Grande do Sul para uma série de shows e divulgação de sua nova música de trabalho

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS