Porto Alegre será palco da estreia nacional da nova turnê de Toquinho, que celebra 60 anos de carreira: "A música precisa de permanência"

Toquinho escolheu Porto Alegre para começar o passeio por sua trajetória. Marcos Hermes / Divulgação

Para celebrar seis décadas dedicadas à MPB, Toquinho dá início à turnê nacional Só Tenho Tempo pra Ser Feliz – 60 Anos de Música, que reúne canções emblemáticas, duetos e conteúdos visuais inéditos. E o cantor e compositor escolheu Porto Alegre para começar o passeio por sua trajetória: neste sábado (4), sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna para o primeiro de uma série de shows por diversas capitais brasileiras.

Com banda completa, novos arranjos e direção musical apurada, o show é dividido em blocos temáticos que costuram momentos históricos, homenagens e fases distintas de sua carreira, do universo infantil de Aquarela ao romantismo de Regra Três, passando por sambas, afro-sambas e parcerias eternizadas. Além disso, um dos destaques do espetáculo é a presença constante da cantora Camilla Faustino, que divide o palco com Toquinho em duetos.

A seguir, confira a entrevista exclusiva do músico à coluna.

Com 60 anos de estrada, qual foi o momento mais desafiador e o mais gratificante de sua carreira?

Acho que o mais desafiador foi me manter fiel à essência da minha música em meio a tantas mudanças do mercado e das modas. É um caminho longo, difícil e, muitas vezes, cheio de incertezas. Mas o mais gratificante é perceber que, apesar de tudo, as canções continuam vivas. Estar no palco e ouvir diferentes gerações cantando comigo é uma recompensa que supera qualquer dificuldade.

Existe alguma música sua que o público adora, mas você não se sente tão conectado hoje? Ou, ao contrário, alguma que acha uma obra-prima e que não teve o reconhecimento merecido?

São muitas canções nesses 60 anos de trabalho. E, felizmente, são muitos sucessos. É natural que algumas músicas, principalmente algumas das que gravei nos anos 1970 e 1980, estejam nesse lugar. Infelizmente temos essa "dificuldade boa" e acabamos tendo que deixar muita coisa de fora do repertório, optar por umas em detrimento de outras, apesar de serem muito queridas pelo público. É um exercício que faz a gente sofrer. Em contrapartida, há canções muito especiais, que considero de grande beleza, mais com alguma sofisticação, que não tiveram tanta projeção ou grande sucesso comercial. Cada obra encontra o seu caminho. O importante é que todas representam momentos verdadeiros da minha trajetória. E, nesse novo show, vou tentar reunir os principais sucessos e as músicas mais queridas.

Seis décadas de música significaram ter testemunhado diversas transformações na indústria musical. O que você acha que mudou para melhor e para pior no cenário brasileiro?

Para melhor, vejo a democratização da música: hoje, qualquer artista pode gravar, produzir e divulgar seu trabalho sem depender de grandes estruturas. Isso abriu espaço para uma diversidade riquíssima. Por outro lado, a velocidade e o excesso de informação podem ser cruéis, porque muitas obras e artistas não têm tempo de amadurecer. A música precisa de permanência para se tornar parte da vida das pessoas. E isso é algo que, às vezes, sinto que se perdeu.

Olhando para o futuro, ainda há algo que sonha em realizar na música?

O sonho nunca acaba, não é? Não tem que acabar. Tenho vontade de seguir compondo, de gravar novos projetos, de me aventurar em parcerias inesperadas, de fazer essa turnê e começar outra. A música é infinita: sempre há um acorde, uma melodia, um encontro que pode surpreender. O que mais desejo é continuar fazendo o que faço e me emocionando. Enquanto isso acontecer, sei que ainda há muito a realizar. Afinal, só tenho tempo pra ser feliz.

A parceria no palco com Camilla Faustino chama a atenção nessa turnê comemorativa. Como tomou a decisão de incorporá-la ao show?

Foi um desejo que nasceu naturalmente. A Camilla já me acompanha há quase 10 anos. Eu já admirava o talento da Camilla, nossa convivência musical mostrou que havia uma sintonia muito especial. Ela tem uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma força artística que dialogam perfeitamente com a proposta dessa turnê. Incorporá-la ao show foi uma forma de renovar o repertório e de compartilhar o palco com alguém que acrescenta frescor e emoção ao show. E, nesse novo show, tudo estará reunido de maneira muito especial! Esperamos vocês conosco, pra cantar junto e viver grandes momentos.

