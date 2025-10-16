Porto Alegre recebe evento gratuito em clima de Oktoberfest

Iniciativa será aberta ao público no Sunset FoodPark. Edu Defferrari / Beira-Rio,Divulgação

O clima de festa alemã vai agitar Porto Alegre, neste domingo (19), em evento com entrada gratuita na Orla: é o Oktober Sunset, que vai unir música e gastronomia temáticas.

Das 15h às 21h, o Sunset FoodPark, ao lado do Estádio Beira-Rio, receberá a iniciativa para celebrar o espírito da Oktoberfest. A trilha sonora fica por conta da Banda Som e Arte, que se apresenta das 16h às 18h. O repertório é típico da tradicional festa alemã.

No cardápio, delícias inspiradas na culinária germânica, como cuca com linguiça e muito chope (todas as opções são pagas).

Além disso, Oktober Sunset contará com ativação de fotos para que o público possa registrar o momento e levar uma lembrança para casa. O espaço ainda oferece área kids com cama elástica, pebolim e desenhos para colorir.

