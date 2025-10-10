Péricles lança música com a filha em comemoração ao Dia das Crianças: "Adorou e cantou de bate-pronto"

Pelo quarto ano seguido, o sambista Péricles celebra o Dia das Crianças, comemorado neste domingo (12), com um lançamento especial ao lado de sua filha, Maria Helena, cinco anos.
Em 2022, a data foi marcada pela versão de Superfantástico, que ganhou um clipe lúdico com pai e filha em animação. No ano seguinte, o cantor regravou Uni, Duni, Tê, sucesso do grupo Trem da Alegria, em parceria com Maria Helena e a youtuber MC Divertida. Já em 2024, uniu forças com Thiaguinho e Mundo Bita na inédita O que É, o que É o Amor?.
Agora, neste ano, o sambista reinterpreta um dos clássicos da música popular brasileira: Meu Limão, Meu Limoeiro, de Carlos Imperial e José Carlos Burle. O single foi lançado nesta sexta-feira (10) em todas as plataformas digitais. O clipe chega neste domingo (12), às 10h, no YouTube.
— Esse já é o quarto ano que lanço uma faixa especial para o Dia das Crianças, faço isso com muito prazer e felicidade. Quero que seja um presente não só para mim e para a Maria Helena, mas para todas as crianças do mundo. É também uma forma de nunca deixarmos nossa criança interior ser esquecida. Gosto muito dessa época, fico ansioso todo ano e, enquanto eu tiver saúde, vou seguir fazendo trabalhos voltados para as nossas crianças — diz Pericão.
Assim como nos anos anteriores, Maria Helena participa do projeto e, segundo o pai, foi só alegria na hora da gravação:
— Ela adorou e cantou de bate-pronto. É uma canção que, mesmo em tempos digitais, continua viva no imaginário das crianças, emocionando gerações.