Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Estrelas do samba
Péricles e Ferrugem se unem na turnê inédita "As Vozes"

Artistas lançam a canção "Foguete", nesta quinta-feira (30), para marcar o lançamento da parceria

