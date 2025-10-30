Péricles e Ferrugem se unem na turnê inédita "As Vozes"

Sambistas mostram empolgação com o novo trabalho: " Vai ser especial demais". Rodolfo Magalhães / Divulgação

Grandes nomes do samba e do pagode, Péricles e Ferrugem anunciaram, na quarta-feira (29), uma turnê inédita, chamada As Vozes, que vai rodar o país no ano que vem. Nesta quinta (30), lançam o single Foguete em todas as plataformas digitais. Na sexta (31), o videoclipe da canção será disponibilizado no YouTube.

A importância da parceria é ilustrada pelos números que acompanham os cantores. Com 39 anos de carreira, Péricles reúne mais de 1,5 bilhão de visualizações no YouTube, 6,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 15 milhões de discos vendidos. Foi vocalista do Exaltasamba, venceu o Grammy Latino em 2011 e desde 2012 segue carreira solo, com destaque para projetos como Pagode do Pericão, Céu Lilás e Calendário.

Já Ferrugem se consolidou como um dos principais nomes do pagode contemporâneo. O cantor ultrapassa 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e tem quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde já emplacou sucessos como É Natural, Pirata e Tesouro e Apaguei pra Todos no Top 200 da plataforma. Recentemente, lançou o single Apagar, que está na lista das mais ouvidas do país.

A ideia da turnê

Em material de divulgação distribuído à imprensa, Péricles conta como surgiu a série inédita de shows:

— A ideia da turnê nasceu da união entre a Faria’s Produções e a Gold Produções, impulsionada também pela amizade de anos que tenho com o Ferrugem, e pela pergunta que não saía da nossa cabeça. Por que não unirmos as nossas vozes? Desde o início, tudo tem fluído de forma leve e bonita. É incrível ver as duas equipes trabalhando juntas, se conectando com um único propósito, fazer desse encontro algo emocionante, não só pra nós, mas principalmente pra quem nos acompanha.