Paula Fernandes fará participação em "Coração Acelerado", próxima novela das sete da Globo

Paula Fernandes em uma das locações do folhetim, em Goiás. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Por ter o universo da música sertaneja como pano de fundo, o elenco de Coração Acelerado, novela que substituirá Dona de Mim na faixa das 19h na Globo, está recheado de estrelas do gênero.

Além das participações de Ana Castela, Michel Teló e Maiara & Maraisa, a trama, prevista para janeiro de 2026, conta com o reforço de Paula Fernandes. Na história, a cantora sertaneja será a avó da protagonista, Agrado Garcia (Isadora Cruz), que aparecerá em flashbacks.

Em tempo: essa não é a primeira vez que a sertaneja atua em novelas. Em Deus Salve o Rei (2018), Paula interpretou a princesa Beatriz.

Tragédia marca a história

A personagem de Paula, Maria Cecília, morre precocemente em um acidente, mas deixa para as filhas e netas a paixão pela música. Pouco antes da tragédia, entrega para Janete (Letícia Spiller), mãe de Agrado, uma medalha de Santa Cecília, protetora dos músicos, que será passada de geração em geração.