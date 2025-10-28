Paula Fernandes fará participação em "Coração Acelerado", próxima novela das sete da Globo

Por ter o universo da música sertaneja como pano de fundo, o elenco de Coração Acelerado, novela que substituirá Dona de Mim na faixa das 19h na Globo, está recheado de estrelas do gênero.
Além das participações de Ana Castela, Michel Teló e Maiara & Maraisa, a trama, prevista para janeiro de 2026, conta com o reforço de Paula Fernandes. Na história, a cantora sertaneja será a avó da protagonista, Agrado Garcia (Isadora Cruz), que aparecerá em flashbacks.
Em tempo: essa não é a primeira vez que a sertaneja atua em novelas. Em Deus Salve o Rei (2018), Paula interpretou a princesa Beatriz.
Tragédia marca a história
A personagem de Paula, Maria Cecília, morre precocemente em um acidente, mas deixa para as filhas e netas a paixão pela música. Pouco antes da tragédia, entrega para Janete (Letícia Spiller), mãe de Agrado, uma medalha de Santa Cecília, protetora dos músicos, que será passada de geração em geração.
Criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, Coração Acelerado está em processo de gravação, em Goiás, Estado em que a trama é ambientada.