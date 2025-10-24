Para viver a vilã Sandra em "Êta Mundo Melhor!", Flávia Alessandra usa acessórios gaúchos

A vilã Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, passa a usar acessórios da marca gaúcha Forma Alta Bijuteria em em Êta Mundo Melhor!. Como a trama das seis é ambientada nos anos 1950, os colares de pérolas, por serem atemporais e clássicos, são as principais apostas da caracterização.
As peças são da coleção Essence, criada após um período de imersão de Betina Werner, diretora criativa da marca, em Paris.
— Um acessório pode mudar tudo. Ele tem o poder de revelar quem somos, antes mesmo da fala — pontua Betina.
Além dos colares de pérolas, a coleção apresenta braceletes, cintos e bolsas desenvolvidos com design autoral e acabamento artesanal.
O contato de Betina com a produção de Êta Mundo Melhor! foi intermediado pela curadora de imagem e jornalista gaúcha Karina Chaves, que apresentou as peças da Forma Alta Bijuteria para os figurinistas da novela. Anteriormente, alguns modelos da marca fizeram parte do figurino de Vale Tudo.