Para viver a vilã Sandra em "Êta Mundo Melhor!", Flávia Alessandra usa acessórios gaúchos

Sandra (Flávia Alessandra) ostenta visual clássico e sofisticado. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

A vilã Sandra, interpretada por Flávia Alessandra, passa a usar acessórios da marca gaúcha Forma Alta Bijuteria em em Êta Mundo Melhor!. Como a trama das seis é ambientada nos anos 1950, os colares de pérolas, por serem atemporais e clássicos, são as principais apostas da caracterização.

As peças são da coleção Essence, criada após um período de imersão de Betina Werner, diretora criativa da marca, em Paris.

— Um acessório pode mudar tudo. Ele tem o poder de revelar quem somos, antes mesmo da fala — pontua Betina.

Além dos colares de pérolas, a coleção apresenta braceletes, cintos e bolsas desenvolvidos com design autoral e acabamento artesanal.

A personagem também será vista com este modelo da marca gaúcha Forma Alta Bijuteria. Forma Alta Bijuteria / Divulgação