Para marcar nova fase na carreira, Thomas Machado lança EP: "A gente precisa mostrar que cresceu"

Artista lança o projeto "Pra Sempre Gaúcho" em 7 de novembro. Douglas Quevedo / Divulgação

O guri, que se tornou símbolo da renovação da tradição gaudéria, apresenta o projeto Pra Sempre Gaúcho, composto por um EP e uma novidade audiovisual que está sendo guardada a sete chaves pela equipe do artista. A iniciativa marca a transição da infância para a maturidade artística e pessoal.

O EP Pra Sempre Gaúcho será lançado em 7 de novembro, nas plataformas digitais, com cinco canções e participações especiais.

— Acredito que toda transição vem quando a gente entende quem é de verdade. Por muito tempo, as pessoas me conheceram como aquele guri do The Voice, e eu sou muito grato por tudo o que vivi ali, porque foi o começo de tudo. Mas chega uma hora em que a gente precisa mostrar que cresceu, que tem algo a dizer além da voz ou da presença — diz Thomas, que completa:

— Quero que as pessoas me vejam como um artista que respeita a tradição, mas também traz algo novo, com a minha verdade e o meu jeito. E essa nova fase é sobre isso, cantar a minha verdade, a minha essência, mostrando quem eu sou agora, sem deixar de honrar o que me trouxe até aqui.

Reposicionamento