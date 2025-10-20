Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Nova novela das nove
Murilo Benício, intérprete do vilão de "Três Graças", alerta: "É dificílimo defender esse personagem, falta de caráter total" 

Primeiro capítulo da trama de Aguinaldo Silva vai ao ar nesta segunda-feira (20), na RBS TV

