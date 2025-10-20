Murilo Benício, intérprete do vilão de "Três Graças", alerta: "É dificílimo defender esse personagem, falta de caráter total" 

Murilo Benício é Santiago Ferette em "Três Graças". Estevam Avellar / Divulgação

Santiago Ferette, personagem do ator Murilo Benício, é um falso benfeitor em Três Graças, nova novela das nove da Globo, que estreia nesta segunda-feira (20), na RBS TV, após o Jornal Nacional.

Homem acima de qualquer suspeita, poderoso e respeitado, o vilão é referência no assistencialismo, mas esconde dinheiro dentro da escultura As Três Graças, que vem de um esquema criminoso e muito lucrativo envolvendo remédios de alto custo, distribuídos gratuitamente a pessoas carentes.

Sua comparsa e amante é Arminda (Grazi Massafera), que conta a Ferette que a protagonista Gerluce (Sophie Charlotte) desconfia de suas falcatruas. A partir daí, ele passa perseguir a mocinha da história assinada por Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva.

— A relação entre Ferette e Arminda existe há um tempo, e eles são parceiros de crime. Formam uma dupla muito ardilosa de vilões, carregada de segredos. Eles têm o rabo preso um com o outro, justamente, porque dividem esses segredos — diz Murilo.

A seguir, confira a entrevista exclusiva com Murilo, que conversou com a colunista no evento de lançamento de Três Graças, em 7 de outubro, em São Paulo, cidade onde a trama se passa.

Santiago Ferette vai fazer o público sentir saudade de Odete Roitman (vilã de Vale Tudo, novela que antecedeu Três Graças)?

Não, não me faça essa cobrança (risos). Eu não estava nervoso, agora você me deixou um pouco (risos). Mas eu estou dividindo a vilania com a Grazi (Massafera, intérprete de Arminda), então acho que a gente chega lá.

Qual é a composição real do Santiago? Malvadão mesmo ou é um cara que sente culpa pelo que faz?

Ele não sente culpa alguma. É dificílimo defender esse personagem, falta de caráter total. Mas ele é um cara interessante, porque é refinado, transita pela alta sociedade, ajuda as pessoas necessitadas, atinge todas as classes sociais. Muita gente depende dele, muita gente acredita nele.