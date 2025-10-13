Marisa Monte fala sobre a nova parceria com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes: "Nasceu de frente para o mar da Bahia"

Artista fará show em 6 de dezembro em Porto Alegre. Leo Aversa / Divulgação

Quando Marisa Monte estrear a turnê Phonica em Porto Alegre, em 6 de dezembro, no Parque Harmonia, os fãs estarão atentos à canção inédita da musa da MPB: Sua Onda, mais uma parceria musical com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes (seus companheiros no trio Tribalistas), produzida pelo músico e produtor argentino Gustavo Santaolalla, ganhador de dois Oscars.

Leia Mais Marisa Monte confirma show com orquestra ao vivo em Porto Alegre

— Esta é uma parceria com Carlinhos e Arnaldo que nasceu de frente para o mar, no ano passado, no sul da Bahia. Nesta turnê do Phonica, eu queria ter algo inédito e escolhi essa canção para realizar o antigo desejo de trabalhar mais uma vez com meu amigo Gustavo Santaolalla, desta vez como produtor —conta Marisa, que detalha o processo de gravação da faixa:

— Ele tocou quase todos os instrumentos e fez o arranjo. Fizemos uma gravação remota; ele, em Los Angeles, eu, no Rio, e a orquestra, em um estúdio na Hungria, numa experiência que a tecnologia nos proporcionou de conexão, compartilhamento e sintonia.

Sobre a nova turnê

O lançamento antecede a primeira turnê de Marisa Monte com sua banda e uma orquestra sinfônica com 55 músicos selecionados especialmente para a ocasião, com regência do maestro André Bachur.

Os shows ocorrem em seis cidades: dias 18 e 19 de outubro em Belo Horizonte (Parque Ecológico da Pampulha), dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro no Rio de Janeiro (Brava Arena Jockey), dias 8 e 9 de novembro em São Paulo (Parque Ibirapuera), dia 15 de novembro em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski), dia 29 de novembro em Brasília (Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano), encerrando no dia 6 de dezembro em Porto Alegre, no Parque Harmonia. Os ingressos estão à venda em www.ticketsforfun.com.br.