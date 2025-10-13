Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Eternos Tribalistas
Notícia

Marisa Monte fala sobre a nova parceria com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes: "Nasceu de frente para o mar da Bahia"

A inédita "Sua Onda" fará parte da nova turnê da cantora, que passará por Porto Alegre em dezembro

