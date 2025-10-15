Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Pratos com identidade
Notícia

Gaúcha Arika Messa, do "Chef de Alto Nível", assina jantar especial em Porto Alegre

Finalista do reality show culinário da Globo se une ao chef Lucas Castilhos em menu que valoriza a gastronomia do Rio Grande do Sul com toques contemporâneos

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS