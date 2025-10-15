Gaúcha Arika Messa, do "Chef de Alto Nível", assina jantar especial em Porto Alegre

Finalista da primeira temporada do reality show Chef de Alto Nível, da Globo, Arika Messa assina, ao lado do chef Lucas Castilhos, um menu exclusivo em Porto Alegre. O evento Jantar a Quatro Mãos ocorre na noite desta sexta-feira (17).
O cardápio autoral, que valoriza a identidade gaúcha com toques contemporâneos, pode ser conferido no POA Bistrô, dentro do Hilton Porto Alegre, e promete uma viagem sensorial por diferentes territórios do Rio Grande do Sul, do Litoral à Serra.
Cardápio criativo
A noite começa com um couvert criativo em forma de tábua regional, que traz toast de cuca com ragu de cordeiro e pesto de agrião; polenta brustolada com creme de queijo colonial e geleia de tomate; e rosbife de picanha ao poivre servido com maionese de aipim. Na sequência, os chefs apresentam três pratos que traduzem diferentes paisagens do Rio Grande do Sul.
A entrada Pelo Litoral combina moranga cabotiá defumada, camarão flambado na cachaça marisqueira, crocante de linguiça de cordeiro salineiro e azeite verde cítrico. O prato principal, Pelos Campos, traz costela 12 horas ao molho demi glace de butiá, acompanhada de purê de cogumelo Porcini e alho negro, além de vegetais orgânicos tostados na manteiga artesanal. Encerrando a experiência, a sobremesa Pelas Serras oferece um bolo de aipim e textura de bergamota — gelato, coulis e pó cítrico — em uma releitura delicada e surpreendente do clássico regional.
Serviço
- O quê: Jantar a Quatro Mãos
- Quando: nesta sexta-feira (17), às 19h30min
- Onde: POA Bistrô, no andar térreo do Hilton Porto Alegre (Rua Olavo Barreto Viana, 18, Moinhos de Vento)
- Quanto: R$ 249 +10% de taxas, bebidas à parte
