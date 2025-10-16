Estrela do Turá, Alcione fala sobre show em Porto Alegre: "Estar lado a lado com artistas tão extraordinários é uma bênção"

Apresentação trará os principais hits da cantora e será no Anfiteatro Pôr do Sol. Vinícius Mochizuki / Divulgação

Alcione está de malas prontas para desembarcar em Porto Alegre na próxima semana e não esconde o entusiasmo com sua passagem por aqui. Marrom é uma das atrações confirmadas para a segunda edição do Turá, festival que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro, no Anfiteatro Pôr do Sol.

— Estar lado a lado com artistas tão extraordinários e de gerações muito diferentes, em um festival de tamanho porte e neste local tão bonito, é uma bênção, uma alegria imensa para qualquer artista popular — diz a sambista, que tem mais de 50 anos de carreira.

Acompanhada pela Banda de Sol, Marrom subirá ao palco no primeiro dia do evento, sábado (25). No repertório, todos os sucessos eternizados por sua voz marcante, como Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano e Estranha Loucura.

— Eventos como esse, que promovem a interação entre artistas de vários estilos e gerações diversas, são muito importantes para a nossa cultura. Além disso, cantar para um público também tão diversificado e caloroso não tem preço — celebra Marrom.

Mas a cantora também apresenta novidades, como o disco que chegou às plataformas de áudio em maio: o álbum Alcione tem regravações e as inéditas Marra de Feroz e Não Mexe Comigo.

Demais atrações

No mesmo sábado, também se apresentam no evento BaianaSystem, Armandinho, Fresno, Os Garotin, Ultramen e o bloco Não Mexe Comigo. Já no domingo (26), o festival vai receber shows de nomes como Ney Matogrosso, Nando Reis, Mano Brown, Silva, Cachorro Grande, Dingo e Bloco Turucutá.

Serviço