Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Musa do samba
Notícia

Estrela do Turá, Alcione fala sobre show em Porto Alegre: "Estar lado a lado com artistas tão extraordinários é uma bênção"

Marrom é uma das atrações no primeiro dia de festival, no próximo sábado (25)

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS