Em nova série da Netflix, Juliana Paes aparece com look de marca gaúcha

Tem marca gaúcha no figurino de uma das estreias mais comentadas da Netflix: Juliana Paes, estrela de Os Donos do Jogo, série lançada na quarta-feira (29) na plataforma de streaming, aparece em cena usando peças da FIG Cool Leather, especializada em peças de couro premium, com sede em Caxias do Sul, na Serra.
A atriz, que interpreta Leila Fernandez na história que retrata os bastidores do jogo do bicho no Rio de Janeiro, escolheu um cropped e uma calça de couro, ambos na cor mocca. O look está avaliado em R$ 4.625,50.