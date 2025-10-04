Em clima de despedida, Sorriso Maroto traz a turnê "As Antigas" a Porto Alegre

Sorriso Maroto fará as apresentações temáticas até o fim deste ano. André Ávila / Agencia RBS

Após três anos percorrendo o país com a turnê Sorriso — As Antigas, a banda de pagode Sorriso Maroto se apresenta em Porto Alegre neste sábado (4), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em clima de despedida: em 26 de maio, os músicos anunciaram que 2025 marcaria o fim da série de shows especiais.

— É algo que demanda muita dedicação e energia. A gente vai parar com o Sorriso — As Antigas. Vamos continuar com os shows até o fim do ano, mas entendemos que nosso criativo precisa aflorar — explicou Bruno Cardoso, vocalista do grupo, na entrevista coletiva em maio.

Bons números

Até agora, foram 36 edições de Sorriso — As Antigas em 17 cidades, mais de 350 horas de festa e com um público total de mais de 800 mil pessoas.

— Tem sido mágico viajar o Brasil todo com Sorriso — As Antigas e finalizaremos, em 2025, essa turnê que nasceu para ser algo comemorativo pelos 25 anos da banda e acabou se estendendo para mais dois anos — completa Bruno.

No repertório, todos os sucessos do Sorriso Maroto, do início da carreira até, aproximadamente, o ano de 2016. Ainda Gosto de Você, Já Era, A Primeira Namorada, Assim Você Mata o Papai, Sinais, Me Olha nos Olhos e Futuro Prometido são alguns hits que fazem parte do setlist.

Serviço