Dominical com Eliana, realitys reformulados e microdramas: Globo apresenta apostas para 2026

Ana Maria Braga e Eliana estão à frente de apostas da emissora para 2026. Daniela Toviansky / Divulgação

A Globo reuniu seus talentos, na noite de segunda-feira (13), no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, para comandar o Upfront Globo 2026. O evento apresentou spoilers das principais novidades da programação para o próximo ano ao mercado publicitário, imprensa e convidados. Confira as principais.

Novelas

Nobreza do Amor

Com Duda Santos no palco do Upfront, foi anunciada Nobreza do Amor, próxima novela das seis da Globo.

Coração Acelerado

O hit Olha Onde Eu Tô, de Ana Castela, vai embalar a nova novela das sete, Coração Acelerado. A cantora também fará participação na trama criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo.

Três Graças

Grazi Massafera foi a mestre de cerimônias de Três Graças, nova novela das nove, que estreia em 20 de outubro. A artista vai interpretar a vilã Arminda na trama de Aguinaldo Silva.

Quem Ama, Cuida

Já Isabel Teixeira será a vilã da novela que sucederá Três Graças na programação, escrita por Walcyr Carrasco.

Microdramas

Grazi também anunciou a novidade dos microdramas, tramas curtas que prometem conquistar o público. Serão dois, ainda esse ano, com episódios de um minuto e meio cada. Jade Picon será a vilã de Tudo por uma Segunda Chance. Já o sertanejo Gustavo Mioto será o protagonista de Cinderela e o Pobre Milionário.

Realitys

BBB 26

Tadeu Schmidt revelou spoilers da nova temporada do reality show. Além da participação de veteranos e do retorno da dinâmica da Casa de Vidro, ele afirmou que o público terá papel fundamental no game:

— Quem manda é o público. Em 2026, o público vai ter mais poder de decisão do que nunca. Simplesmente, vai escolher metade dos participantes da nova temporada. Depois que o jogo começar, também vai poder substituir um jogador a qualquer momento do jogo. Tipo, não está rendendo? está fraco? Vai entrar outra pessoa no seu lugar, simples assim. É nossa política de tolerância zero com as plantas. E tem mais, só pode entrar na casa quem tiver desesperado por dinheiro.

Chef de Alto Nível

Ana Maria Braga seguirá no comando da segunda temporada de Chef de Alto Nível, ao lado dos mentores Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda.

Minha Mãe Com Seu Pai

Sabrina Sato anunciou que seu reality show original Globoplay, Minha Mãe Com Seu Pai, ganhará uma nova temporada.

Novas atrações

ET

Eduardo Sterblitch comunicou uma nova atração de humor ao lado de Tata Werneck, transmitida pelo Multishow.

Em Família com Eliana

Eliana anunciou seu Em Família, previsto para ir ao ar antes do futebol, a partir de março do ano que vem.

— Chegou o reforço feminino que vocês pediram para os finais de semana da Globo. A missão é fazer a família ficar unida, ligadinha na TV, grudada no sofá da sala — disse a apresentadora.