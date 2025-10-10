Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

De volta a Porto Alegre em novembro, atriz Denise Del Vecchio celebra palco gaúcho: "Conquista da teimosia dos amantes do teatro"

Artista volta ao Simões Lopes Neto, ao lado de Armando Babaioff, Camila Nhary e Iano Salomão, com o espetáculo "Tom na Fazenda"

