De volta a Porto Alegre em novembro, atriz Denise Del Vecchio celebra palco gaúcho: "Conquista da teimosia dos amantes do teatro"

Atendendo a pedidos do público, peça premiada terá duas novas apresentações na Capital. Victor Novaes / Divulgação

Denise Del Vecchio, no ar na Globo como a Glória na reprise de A Viagem (1994), na faixa do Vale a Pena Ver de Novo, retorna a Porto Alegre nos dias 29 e 30 de novembro, com a premiada peça Tom na Fazenda. E a atriz aproveita a oportunidade para enaltecer o Multipalco Eva Sopher.

Depois de lotar três sessões em Porto Alegre em abril, o espetáculo Tom na Fazenda volta ao palco do Teatro Simões Lopes Neto. A peça, idealizada por Armando Babaioff, com direção de Rodrigo Portella, traz no elenco, além de Denise e do próprio Babaioff, Iano Salomão e Camila Nhary. O drama aborda questões como a homofobia e o patriarcado em dinâmicas familiares.

O espetáculo esteve em cartaz na programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, espaço que marcou a entrega completa do Multipalco Eva Sopher aos gaúchos.

— Tive a oportunidade de atuar várias vezes no Theatro São Pedro e de ser recebida pela inesquecível Dona Eva (Sopher, 1923 – 2018). Estive na cidade durante a construção do Multipalco e, pelas mãos dela, vi o sonho se concretizando. Então foi muito emocionante para mim participar da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto — conta Denise, que completa:

— A inauguração de um espaço teatral no Brasil, onde tantos são fechados aleatoriamente, é motivo de grande celebração. E o Simões Lopes Neto, dentro do seu conjunto, é uma conquista da cidade de Porto Alegre. Uma conquista da perseverança, da teimosia dos amantes do teatro.

Peça premiada

Atendendo aos pedidos do público, essa será a terceira passagem de Tom na Fazenda por Porto Alegre.

— Poder voltar a esse palco com Tom na Fazenda, que segue conquistando plateias por todo Brasil e vários países mundo afora é, pra mim, a possibilidade de reencontrar o extraordinário público de Porto Alegre e ser acolhida por esse espaço magnífico, tão carregado de histórias — comemora Denise.

Desde sua estreia, em 2017, Tom na Fazenda acumula mais de 160 mil espectadores, ultrapassando 500 apresentações. O espetáculo foi vencedor dos Prêmios da Associação de Críticos de Teatro de Québec, Shell, APCA, APTR, entre outros, e já pssou por Canadá, França, Reino Unido, Suíça e Bélgica. A montagem acaba de voltar de uma exitosa temporada no maior festival de teatro do mundo, o Festival de Edimburgo, na Escócia, no Reino Unido. Foram 23 apresentações para um público de mais de 7 mil espectadores, com destaque nos principais jornais do Reino Unido, como The Guardian, onde o crítico Mark Fisher escreveu que Tom na Fazenda é um "impressionante estudo sobre a homofobia", e que é "tão cruel como hipnotizante".

A montagem é baseada na obra Tom à la Farme, do autor canadense Michel Marc Bouchard.

— Tom na Fazenda é um espetáculo necessário, pela temática e pela qualidade artística, e que ainda precisa ser visto por muito mais pessoas no Brasil e no mundo. A encenação de Rodrigo Portella é um convite a experimentar o teatro na sua máxima potência. É um privilégio poder circular com o espetáculo pelo Brasil e mostrar no Exterior como a potência do teatro brasileiro — afirma Babaioff.

Serviço