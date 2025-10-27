Com entrada gratuita, Grande Prêmio Bento Gonçalves terá atrações culturais e gastronômicas no Jockey Club do Rio Grande do Sul

Jockey Club do Rio Grande do Sul é o palco do Grande Prêmio Bento Gonçalves. Ricardo Rímoli / Divulgação

O Grande Prêmio Bento Gonçalves vem aí e, neste ano, será realizado em dois dias, 8 e 9 de novembro, com atrações culturais e gastronômicas no Jockey Club do Rio Grande do Sul.

O evento centenário (completa 116 anos em 2025), com entrada gratuita, é palco da mais tradicional corrida de cavalos da raça puro-sangue inglês do Brasil, além de ser uma das festas mais requintadas do Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre.

Programação

Mas a programação vai muito além do turfe: durante as tradicionais provas, que ocorrem nos dois dias do GP, o domingo, 9 de novembro, concentra as principais atrações culturais. O destaque musical fica por conta da dupla Claus e Vanessa, das 15h às 17h, que sobe ao palco com um repertório marcado pela música pop gaúcha. O encerramento será comandado pela banda Chaise Brothers, no Pavilhão Popular, conhecida por misturar soul, funk e swing brasileiro.

Na área das artes visuais, o público poderá conferir duas exposições inéditas. A Urban Arts apresenta uma curadoria especial de obras contemporâneas que mostram cor, movimento e expressão, enquanto o fotógrafo João Paulo Lucena exibe uma série de imagens que capturam o cotidiano e as emoções ligadas ao universo do turfe.

O evento também contará com experiências gastronômicas, como o Turfe, Vinho & Brasa, almoço harmonizado com carnes e vinhos selecionados, e o almoço buffet no Salão Amarelo, sob o comando do Mule Bule Gastronomia e drinks com Dudu das Caipiras.

