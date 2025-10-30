Com convidados especiais, gaúcha Mari Gazen celebra força feminina e divas da música em novo show

Mari Gazen estreia show "Encanta" no Teatro do Bourbon Country. Johnny Marco / Divulgação

Encanta, novo show da gaúcha Mari Gazen, é praticamente uma viagem no tempo por meio de clássicos eternizados por divas da música, como Elis Regina (1945 — 1982), Tina Turner (1939 — 2023), Celine Dion, Shania Twain e Nina Simone (1933 — 2003), permeados pela trajetória da própria cantora. A apresentação será no dia 20 de novembro, às 21h, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

— Durante muito tempo, eu vivi fases de construção, desconstrução e descobertas. A música sempre esteve comigo, mesmo quando eu precisei me afastar dela. Foi o fio que costurou todas as minhas transformações, a voz que me guiou quando eu precisei me reencontrar — conta Mari.

Depois de anos como líder de bandas, inspirada pelas grandes divas da música mundial, Mari estreia seu show solo em um grande teatro, sob a direção musical de Cristian Sperandir e direção cênica de Juliano Barreto.

— Para mim, o show representa muito mais do que um espetáculo musical. É o resultado de uma jornada inteira, de vida, de recomeços e de coragem —completa Mari, que estará acompanhada no palco por Edu Xavier (guitarra), Adriano Wigger (piano), Aretha Lima (backing), Luc Andriguetto (baixo) e Mateus Mussatto (bateria).

Convidados

Mari receberá convidados especiais no show: o cantor e compositor Juliano Barreto, a intérprete oficial do Tributo a Adele, Stephanie Lii, e o guitarrista Frank Solari.

