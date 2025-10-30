Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

No Teatro do Bourbon Country
Notícia

Com convidados especiais, gaúcha Mari Gazen celebra força feminina e divas da música em novo show

Apresentação será no dia 20 de novembro, às 21h, ao lado de Frank Solari, Juliano Barreto e Stephanie Lii

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS