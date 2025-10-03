Claus e Vanessa comemoram 25 anos de carreira em shows gratuitos pelo Rio Grande do Sul

Claus e Vanessa celebram 25 anos de carreira em turnê inédita e gratuita. Divulgação / Divulgação

A dupla gaúcha Claus e Vanessa completa 25 anos de carreira e, para celebrar, anuncia uma série de shows inéditos pelo Rio Grande do Sul, todos gratuitos. Com patrocínio da Secretaria Estadual da Cultura e do PróCultura, Claus & Vanessa – 25 Anos percorrerá, até dezembro, dez cidades gaúchas (confira abaixo as oito já confirmadas).

No palco, o público pode esperar mais do que uma retrospectiva: os músicos prometem entregar uma celebração de duas décadas e meia dedicadas à música, aos shows e aos fãs.

— É uma turnê muito especial, pois é a primeira vez que a gente faz uma celebração de carreira deste tipo, muito forte. É uma turnê por cidades muito especiais, escolhidas a dedo. Em algumas, como General Câmara, nunca fomos. E o pessoal pede nosso show. E em outras, já fomos, mas faz tempo, então fazemos questão de voltar — diz Claus.

Repertório

No repertório, a dupla interpreta seus maiores sucessos, em clima de “pop praia”, como Medo de Amar, tema da extinta novelinha Malhação, da Globo, além de Teu Cheiro, Amor se Você for Embora e Te Ver Dançar.

— Serão shows com a nossa essência, voz e violão, intimista, cantando hits da carreira, olhando no olho do pessoal. Ao mesmo tempo em que é intimista, é um espetáculo contagiante, vibrante, com a nossa maneira de ser — conta Vanessa.

Serviço

As apresentações têm entrada franca.