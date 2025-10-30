"Caldeirão com Mion" terá episódios especiais gravados em Gramado 

Depois do anúncio que Gramado será palco do Especial Roberto Carlos 2025, outro programa da Globo desembarca no destino mais famoso da Serra: na primeira semana de novembro, a equipe do Caldeirão com Mion gravará as três últimas edições do ano na cidade.
A convite do Gramado Parks, o programa trará convidados especiais a Gramado, recepcionado por Marcos Mion. Wesley Safadão, Raphaela Santos, Padre Marcelo Rossi, Guilherme & Benuto e Família Lima serão algumas das atrações musicais.
Já Lúcio Mauro Filho e Mion vão circular pelos principais pontos de Gramado para mostrar as curiosidades e conversar com turistas e moradores.
E é claro que o time de Entretenimento da RBS TV estará a postos para registrar cada passo da turma global na Serra. Os conteúdos serão compartilhados com o público no perfil @rbstv, no Instagram, e no Baita Sábado.