Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Na próxima semana
Notícia

"Caldeirão com Mion" terá episódios especiais gravados em Gramado 

Captações feitas na Serra serão exibidas em três sábados de dezembro

Amanda Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS