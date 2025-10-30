"Caldeirão com Mion" terá episódios especiais gravados em Gramado 

Marcos Mion e sua equipe visitarão pontos turísticos de Gramado nos próximos dias. João Cotta / TV Globo / Divulgação

Depois do anúncio que Gramado será palco do Especial Roberto Carlos 2025, outro programa da Globo desembarca no destino mais famoso da Serra: na primeira semana de novembro, a equipe do Caldeirão com Mion gravará as três últimas edições do ano na cidade.

A convite do Gramado Parks, o programa trará convidados especiais a Gramado, recepcionado por Marcos Mion. Wesley Safadão, Raphaela Santos, Padre Marcelo Rossi, Guilherme & Benuto e Família Lima serão algumas das atrações musicais.

Já Lúcio Mauro Filho e Mion vão circular pelos principais pontos de Gramado para mostrar as curiosidades e conversar com turistas e moradores.