Belo e Xamã no palco, recado para os gaúchos e festão em São Paulo: como foi o lançamento de "Três Graças"

Cantores, que fazem parte do elenco da trama, animaram os convidados com pagode, funk e trap. Edu Lopes / TV Globo/Divulgação

Um "novelão brasileiro", como frisa o autor Aguinaldo Silva, vem aí: Três Graças, nova trama das nove da Globo, foi lançada oficialmente na terça-feira (7). O evento, prestigiado pelo elenco, convidados e imprensa, ocorreu no espaço Pina Contemporânea, na belíssima Pinacoteca de São Paulo.

Com estreia prevista para o dia 20 de outubro, o folhetim marca o retorno do novelista à emissora após cinco anos. Aos 82 anos, Aguinaldo, que assina o texto ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, foi um dos primeiros a chegar na festa e, emocionado, subiu ao palco para celebrar o lançamento.

— Três Graças é um novelão brasileiro, uma obra sobre personagens atuais que estão pelas ruas de São Paulo. Trabalhamos no projeto há bastante tempo, mas, quando chegamos próximo à estreia é diferente, tem uma energia que você sente. É uma expectativa grande — disse o autor, que ainda mandou um recado para os telespectadores gaúchos:

— Eu adoro o Rio Grande do Sul, adoro Porto Alegre, já viajei de carro pelo Interior inteiro há muito anos, hoje não tenho mais condições. Espero que as pessoas gostem de Três Graças.

Protagonistas

A novela é protagonizada pelo trio Sophie Charlotte (Gerluce), Dira Paes (Lígia) e Alana Cabral (Joélly), tendo como intérpretes dos principais vilões Murilo Benício (Santiago Ferette) e Grazi Massafera (Arminda). Alana e Murilo chegaram cedo ao evento e ficaram à disposição da imprensa para entrevistas; já Dira, Sophie e Grazi foram discretas e apareceram quase no fim da festa, a partir da exibição do trailer oficial de Três Graças.

Shows

Cumpridas as formalidades, elenco e convidados caíram, literalmente, no samba: Belo, que estreará em novelas como Misael, cantou seus hits e sucessos do pagode dos anos 1990 por mais de duas horas. Xamã, intérprete de Bagdá em Três Graças, também subiu ao palco para animar o público com funk e trap.

— O mais importante é essa conexão com São Paulo. Eu sou periférico e me vejo muito no Misael — contou Belo.

Enredo

Em Três Graças, o público será convidado a embarcar na jornada de Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte). Moradora de uma favela fictícia na capital paulista, ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo seu pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Abdicou dos seus sonhos para dar a Joélly uma vida diferente, que tivesse um futuro promissor. Mas, quando a gravidez precoce da terceira geração se confirma, Gerluce fará de tudo para impedir que a filha abra mão de seus projetos e ambições, assim como ela e a mãe foram obrigadas a fazer.

Reviravolta

Gerluce se vê em uma situação que vai mudar o rumo de sua vida. Na casa da perversa Arminda (Grazi Massafera), para quem trabalha como cuidadora da mãe idosa, Josefa (Arlete Salles), ela descobre que a patroa e seu amante Santiago Ferette (Murilo Benício) lideram um esquema de falsificação de remédios que impacta não apenas a saúde de sua mãe Lígia, mas a de muitas pessoas da comunidade onde vive. Também lá, na mansão da patroa, ela encontra uma grande quantia de dinheiro guardada dentro de uma estátua escondida, o que a coloca diante de um conflito ético.

