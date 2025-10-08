Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Próxima novela das nove
Notícia

Belo e Xamã no palco, recado para os gaúchos e festão em São Paulo: como foi o lançamento de "Três Graças"

Evento, que ocorreu na terça-feira (7), foi realizado na Pina Contemporânea; confira galeria de fotos

