Após viver Afonso em "Vale Tudo", Humberto Carrão curte férias em Pelotas

A família paterna de Humberto Carrão é natural de Pelotas. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Com o fim de Vale Tudo, cujo último capítulo foi ao ar na sexta-feira (17), na Globo, o ator carioca Humberto Carrão, que interpretou Afonso no remake da trama, curte férias em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul.

No domingo (19), em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos e vídeos com a família paterna, que é natural de Pelotas (confira abaixo).

"Os filhos imitando o pai dançando. Procurando e encontrando o lugar da casa que morou de 1947 até 1958. A casa de Dona Maria que era refúgio nas enchentes. O vazio do Mauricio. Pai e filha. O irmão que me ensinou a dirigir. O lugar da última lembrança forte do pai com o avô em 1965. A sacada em que Getúlio discursou aos "trabalhadores do Brasil" em 1953 e ficou pra sempre gravada na memória da criança. A ovelha e a morcilla do Mauricio. A eterna farra dos irmãos pra tirar foto com o pai. O gol do Jorginho. Ó arroio. Ó dia maravilhoso", legendou Humberto no carrossel de imagens, para descrever os momentos que passou em família nos últimos dias.

Raízes gaúchas

Em entrevista ao portal Papo de Cinema, em maio de 2018, o ator falou sobre suas raízes gaudérias:

— Cresci ouvindo música regional, especificamente a gaúcha. Minha família por parte de pai é de Pelotas. Então sempre ouvi muita canção gaudéria. Escutei muito Gaúcho da Fronteira e Os Serranos.

Relação com o pai

A relação de Humberto com o pai, Paulo Roberto Sinoti, normalmente está em evidência na imprensa e nas redes sociais. Em setembro, o ator contou ao Fantástico, dominical da Globo, que se inspirou no genitor para compor as cenas de câncer de Afonso.

Segundo o artista, o pai trata a doença há mais de três anos. Humberto também revelou, em entrevista ao Fantástico, que acompanha a rotina de Paulo Roberto, o que lhe possibilitou interpretar o personagem de Vale Tudo, que enfrentou a leucemia, com mais propriedade.