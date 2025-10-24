Andressa Urach volta ao Carnaval do Rio de Janeiro em enredo sobre prostituição: "Acolhida de uma forma linda"

Gaúcha foi apresentada à comunidade de São Gonçalo (RJ) na quinta-feira (23). Carlos Vinicius / Divulgação

A modelo e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach foi anunciada como a nova musa da Unidos do Porto da Pedra para o desfile de 2026 na Série Ouro. A gaúcha foi apresentada à comunidade de São Gonçalo (RJ), na quinta-feira (23), na quadra da agremiação.

A escola de samba vai apresentar o enredo Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite, desenvolvido por Mauro Quintaes e Diego Araújo, que exalta os profissionais do sexo e conta a história da prostituição, ofício que Andressa admitiu, em seu livro Morri para Viver — Meu Submundo de Fama, Drogas e Prostituição (Editora Planeta,240 páginas), ter exercido no passado.

— Estrear na Porto da Pedra é um sonho. Estou sendo acolhida de uma forma linda, e quero retribuir todo esse carinho com muita entrega e amor ao samba. O Carnaval é parte da minha história, estou vivendo esse momento com o coração cheio de gratidão — diz a gaúcha.