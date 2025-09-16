Zona Cultural, espaço de intercâmbio artístico do Porto Alegre Em Cena, recebe novidade neste ano

A intervenção "À Noite Vai Chegar", com Novos Velhos Corpos, foi atração no Ponto de Encontro Petrobras. Adriana Marchiori / Divulgação

O 32º Porto Alegre Em Cena oferece um ambiente de encontro entre artistas, técnicos e o público. É a Zona Cultural, local independente produzido por artistas da cena, e que, neste ano, recebe uma novidade: o Ponto de Encontro Petrobras, espaço central integrado ao festival que promove celebrações e trocas culturais.

Localizado na divisa entre o Centro Histórico e o Quarto Distrito de Porto Alegre (Avenida Alberto Bins, 900), o território criativo representa um espaço de experimentação artística, resistência e invenção nas artes cênicas, funcionando como modelo para o desenvolvimento sustentável da cidade e destacando o poder transformador da cultura em tempos que demandam novas perspectivas.

O Ponto de Encontro é um ambiente de convívio e criatividade, com programação que inclui apresentações artísticas, performances, agenda musical e festas. O espaço recebeu, na sexta-feira passada (12), a intervenção À Noite Vai Chegar, com Novos Velhos Corpos e Dj Kafu S., além do grupo Chinelo e Meia, que animou a noite de sábado (13) com muita dança e brasilidade.

Programação

Nos próximos dias, a programação receberá Poetas Vivos em Cena – Noite de Palavra e Potência!, na quinta-feira (18), às 21h, DragZona em Cena – Uma Noite de Arte Drag!, na sexta-feira (19), às 21h, e Caçamba – Samba com Orgulho e Pertencimento, no sábado (20), às 21h.

Para acompanhar todas as novidades, acesse o site oficial e as redes sociais do Porto Alegre em Cena.

Serviço

O quê: 32º Porto Alegre em Cena

32º Porto Alegre em Cena Quando: de 12 a 21 de setembro de 2025

de 12 a 21 de setembro de 2025 Onde: Ponto de Encontro Petrobras – Zona Cultural (Avenida Alberto Bins, 900), no Centro Histórico de Porto Alegre

Ponto de Encontro Petrobras – Zona Cultural (Avenida Alberto Bins, 900), no Centro Histórico de Porto Alegre Quanto: ingressos na plataforma TRI.RS