Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Ponto de encontro
Notícia

Zona Cultural, espaço de intercâmbio artístico do Porto Alegre Em Cena, recebe novidade neste ano

Local que celebra as artes cênicas é tradicional em todas as edições do festival

