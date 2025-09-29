Zahy Tentehar, atriz indígena do especial "Falas da Terra", apresenta musical em Porto Alegre

"Azira’I" aborda a relação de Zahy com a sua mãe. Manoella Mello / Globo

Zahy Tentehar chega a Porto Alegre com o espetáculo Azira’I, que ocorre nos dias 11 e 12 de outubro, no Teatro Simões Lopes Neto, durante a programação da Mostra Internacional de Arte Contemporânea (Miac). No ano passado, foi a apresentadora do especial Falas da Terra, da Globo.

Biográfico, o musical aborda a relação de Zahy com a sua mãe, Azira’I, primeira mulher Pajé da reserva de Cana Brava, no Maranhão.

Zahy tem 33 irmãos e, em 2021, a mãe morreu devido a uma infecção generalizada. A partir de 2023, a atriz passou a homenageá-la no espetáculo, pelo qual recebeu o Prêmio Shell de melhor atriz de teatro no Rio de Rio de Janeiro.

— Minha mãe é a minha maior referência. Tinha uma personalidade muito desprendida do julgamento das outras pessoas — disse a atriz em entrevista anterior para GZH:

— Ela era cega e fazia piada sobre isso. Dizia: "Estou enxergando tudo". Ela tinha uma sensibilidade muito grande, eu busco isso também. Isso me ajudou a desenvolver habilidades artísticas.

Trajetória

Zahy é ativista indígena, do povo Tentehara Guajajara, e é responsável pela dramaturgia do espetáculo. Viveu ainda o papel de Domingas na minissérie Dois Irmãos (2017), da Globo. Criou, roteirizou e atuou na vídeoperformance Aiku’è (R-existo), em parceria com Mariana Villas-Boas, selecionado para o Kannibal Fest, em Berlim e para o Festival de Curtas do Rio. Realizou a exposição fotográfica Olhar Meu, no Parque Lage, em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Entre seus outros trabalhos estão os filmes Não Devore Meu Coração, com direção de Felipe Bragança, Semente Exterminadora, direção de Pedro Neves Marques, Zahy — Uma Fábula Sobre a Aldeia Maracanã, direção Felipe Bragança, e Estranhos Rumores do Jardim Fantástico, dirigido por Fábio Baldo.

