Amanda Souza

No Teatro Simões Lopes Neto
Zahy Tentehar, atriz indígena do especial "Falas da Terra", apresenta musical em Porto Alegre

Montagem premiada, com exibições marcadas para os dias 11 e 12 de outubro, fala sobre a relação da artista com a mãe, a primeira pajé mulher da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão

