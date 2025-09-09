Vitória Strada vai protagonizar telefilme inspirado na enchente de 2024

A produção terá Vitória Strada como protagonista. LAU BALDO,Okna Produções / Divulgação

Depois de conquistar a quarta colocação no BBB 25, a atriz gaúcha Vitória Strada retorna à dramaturgia: será a protagonista de um telefilme, ainda sem título divulgado, conduzido pela produtora Okna com coprodução da TV Globo e RBS TV. O roteiro é inspirado na enchente de 2024.

Locações no Estado

As gravações começaram no domingo passado (7) e vão até o dia 25 de setembro, em locações como a Ilha da Pintada e o bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, um dos mais atingidos pela inundação na Capital. A produção está prevista para ser exibida nacionalmente no primeiro trimestre de 2026.

Leia Mais Um ano da enchente: as marcas da maior tragédia do RS

O filme é uma coprodução da TV Globo com a Okna Produções, desenvolvida em parceria desde a concepção da narrativa até a realização final. A RBS TV atua como braço local na curadoria de conteúdo, participando ativamente de todas as etapas — da escolha da produtora à definição da história e do elenco.

As gravações começaram no dia 7 de setembro em Porto Alegre. Lau Baldo / Okna Produções,Divulgação

Roteiro

Após uma enchente no Rio Grande do Sul, o cachorro Caju é separado de sua dona, Nice (Liane Venturella). Um ano depois, Rafaela (Vitória Strada), que acolheu Caju como tutor temporário, descobre o paradeiro de Nice e organiza um reencontro.