Vitória Strada vai protagonizar telefilme inspirado na enchente de 2024

Depois de conquistar a quarta colocação no BBB 25, a atriz gaúcha Vitória Strada retorna à dramaturgia: será a protagonista de um telefilme, ainda sem título divulgado, conduzido pela produtora Okna com coprodução da TV Globo e RBS TV. O roteiro é inspirado na enchente de 2024.
Locações no Estado
As gravações começaram no domingo passado (7) e vão até o dia 25 de setembro, em locações como a Ilha da Pintada e o bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, um dos mais atingidos pela inundação na Capital. A produção está prevista para ser exibida nacionalmente no primeiro trimestre de 2026.
O filme é uma coprodução da TV Globo com a Okna Produções, desenvolvida em parceria desde a concepção da narrativa até a realização final. A RBS TV atua como braço local na curadoria de conteúdo, participando ativamente de todas as etapas — da escolha da produtora à definição da história e do elenco.
Roteiro
Após uma enchente no Rio Grande do Sul, o cachorro Caju é separado de sua dona, Nice (Liane Venturella). Um ano depois, Rafaela (Vitória Strada), que acolheu Caju como tutor temporário, descobre o paradeiro de Nice e organiza um reencontro.
Mas, ao conhecer Nice, Rafaela percebe que Caju se tornou mais do que um elo entre passado e presente — ele é parte fundamental da vida das duas. Em meio a lembranças, afetos e laços reconstruídos, Nice e Rafaela descobrem que o que fica não é só o cachorro, mas tudo o que ele despertou nelas.