Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Em 17 de setembro
Notícia

Show de Mariah Carey, no "Amazônia Live – Hoje e Sempre", será transmitido por Globo, Multishow e Globoplay

A apresentação da cantora norte-americana vai ocorrer direto de Belém (PA)

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS