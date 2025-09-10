Show de Mariah Carey, no "Amazônia Live – Hoje e Sempre", será transmitido por Globo, Multishow e Globoplay

Mariah Carey é a grande estrela do "Amazônia Live – Hoje e Sempre". @mariahcarey Instagram / Reprodução

Direto de Belém, no Pará, Globo Multishow e Globoplay vão transmitir o evento Amazônia Live – Hoje e Sempre, no dia 17 de setembro.

A abertura contará com apresentação de Joelma, que convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, representantes marcantes da música paraense. Em seguida, a norte-americana Mariah Carey fará seu show em um palco em formato de vitória-régia flutuante.

Transmissão

Amazônia Live – Hoje e Sempre é produzido pela Rock World, responsável pelos festivais como Rock in Rio e The Town.