Show de Mariah Carey, no "Amazônia Live – Hoje e Sempre", será transmitido por Globo, Multishow e Globoplay

Direto de Belém, no Pará, Globo Multishow e Globoplay vão transmitir o evento Amazônia Live – Hoje e Sempre, no dia 17 de setembro.
A abertura contará com apresentação de Joelma, que convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, representantes marcantes da música paraense. Em seguida, a norte-americana Mariah Carey fará seu show em um palco em formato de vitória-régia flutuante.
Transmissão
Amazônia Live – Hoje e Sempre é produzido pela Rock World, responsável pelos festivais como Rock in Rio e The Town.
A transmissão, que vai reunir música, cultura e conscientização ambiental, começa a partir das 18h15min, sob o comando de Guilherme Guedes e Laura Vicente no Multishow e Globoplay, com sinal aberto. Na Globo, o público confere os melhores momentos do evento, logo após o Estrela da Casa. O programa será conduzido por Kenya Sade e Milton Cunha na TV aberta.