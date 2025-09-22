Pouco samba no pé e muita polêmica: como foi a coroação de Virginia Fonseca na Grande Rio

Virginia foi coroada no sábado (20). Instagram / Reprodução

Só faltou uma coisa na coroação de Virginia Fonseca como rainha de bateria da escola Grande Rio: samba no pé (confira no vídeo abaixo). A performance apresentada no evento, durante o sábado (20) passado, em que a influenciadora digital e empresária deveria ser a grande estrela, desencadeou uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

Mas não tem jeito, a guria tem estrela até quando é criticada. Sua consagração como rainha de bateria da escola carioca, sucedendo Paolla Oliveira (que compareceu ao evento e foi intitulada rainha de honra da Grande Rio), foi um dos assuntos mais citados nas redes sociais durante o fim de semana e nesta segunda-feira (22).

Antes da coroação, Virginia recebeu a imprensa para entrevistas. Os assuntos abordados seguem rendendo pautas e manchetes até agora: forma física impecável, separação de Zé Felipe, envolvimento com o jogador Vini Jr., desconforto com a esposa de Neymar Jr., perrengues ao aprender a sambar. Mas esforço não falta, viu? A nova rainha da Grande Rio recebe aulas com Luciene Santinha, musa da escola. Em bate-papo com o jornalista Leo Dias, ela contou qual é a maior dificuldade:

— Os braços! Esse negócio de sambar, segurar a cintura, soltar o quadril e fazer o movimento dos braços é coisa de doido.

Preparo emocional

Segundo vídeos postados nas redes oficiais da Grande Rio, na hora da apresentação oficial, na quadra da escola, Paolla foi muito bem-recebida pelo público, o que não aconteceu com Virginia, deixando-a visivelmente intimidada no palco. Se ela vai evoluir no quesito samba até a data do desfile? Acredito que sim, mas precisa estar preparada emocionalmente para enfrentar o linchamento virtual que já é notório, principalmente depois de seu depoimento na CPI das Bets.